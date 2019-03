Los fanáticos de la serie Game of Thrones ya pueden comenzar a contar los días para el estreno de la temporada octava y última temporada, luego del lanzamiento del tráiler oficial.

La cadena HBO lanzó hoy, martes, el avance fílmico de la exitosa serie que ha dejado a muchos con la boca abierta, ante la expectativa del gran final de la producción. La serie estrenará el 14 de abril. El corto tiene una duración de un minuto y 53 segundos que a juzgar por las reacciones de los seguidores en las redes sociales será una temporada de delirio.

Los fanáticos de la serie de fantasía basada en las novelas de George R.R. Martin han esperado ansiosos sus últimos seis episodios desde el final de la séptima temporada en agosto de 2017.

Con el final de la serie la cadena HBO no se desvincula del negocio de "Game of Thrones", ya que según ha trascendido preparan una precuela creada por Martin y la escritora y productora Jane Goldman, con Naomi Watts como protagonista, y no descarta otros posibles spinoffs.