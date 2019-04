“Puerto Rico gana” será el nuevo programa de entretenimiento que estrena a partir del lunes 13 de mayo, a las 8:00 p.m., anunció hoy oficialmente José Cancela, presidente de Telemundo.

El programa para toda la familia, que irá en vivo de lunes a viernes, con excepción de los martes que se emite “Raymond y sus amigos”, constará de juegos, premios en efectivo y hasta el regreso a la televisión del payaso Tatín.

El mismo será dirigido por el exmerenguero Alexis Colón, mejor conocido Alex DJ.

“En mis sueños estaba estar en un programa de televisión y le doy gracias primero a papa Dios que la gente que trabaja, que hacemos el esfuerzo desde los 16 años como empecé yo como DJ, con dos bocinas prestadas… no ha sido fácil pero no dejen que nadie te quite las ganas de soñar”, expresó Alex en un aparte con El Nuevo Día.