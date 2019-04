SPOILER: si no viste el inicio de la temporada de "Game of Thrones", no sigas leyendo.

No hay pero que valga: ver juntos a Jon Snow (Kit Harington) y Arya Stark (Maisie Williams) en el regreso de "Game of Thrones" es un momento que todos los fans esperaron por años.

Los hermanos, quienes tenían una gran conexión desde la temporada 1 cuando se despidieron, finalmente volvieron a abrazarse en Winterfell.

Inicialmente, Arya lo ve desde lejos cuando él ingresa a Invernalia junto a Daenerys Targeyan, pero ella no se reúne con él junto a su familia, sino que lo ve en privado bajo el árbol de Weirwood, donde finalmente se abrazan.

Jon espera que Arya Stark sea su aliada, considerando que Sansa aún está escéptica por su nueva reina, pero para sorpresa, ella apoya totalmente a su hermana.

“Sansa cree que es más lista que todos”, le dice Jon Snow a Arya, quien le responde: “Ella es la más lista que conozco”.

De princesita a asesina despiadada, pocos han tenido una transformación como Arya en "Game of Thrones", interpretada por Maisie Williams. (The Associated Press)

“No sabes nada, Jon Snow” fue un refrán frecuente que se convirtió en meme en redes sociales a comienzos de la serie, pero el personaje de Kit Harrington es de los más importantes. (The Associated Press)

Los televidentes pueden decir cuán lejos Daenerys (interpretada por Emilia Clarke) ha llegado por el número de nombres y títulos que amasa: "Daenerys Stormborn", "The Unburnt", "Breaker of chains", "Mother of Dragons", o sólo Dany sus para amigos y admira (The Associated Press)

El personaje interpretado por Isaac Hempstead Wright desde los 11 años empezó como un niño apenas lo suficientemente grande como para usar arco y espada y ahora es un vidente conocido como el Cuervo de Tres Ojos, con una sabiduría milenaria y un secreto s (The Associated Press)

Mientras Arya acogía la muerte y la lucha, su hermana mayor, Sansa _ interpretada por Sophie Turner _ sólo quería la vida de tés y tiaras que disfrutó de joven cuando la serie comenzó. (The Associated Press)

Otro granuja y frecuentador de prostíbulos cuando comenzó la serie, Theon (Alfie Evan Allen) ha sido brutalmente humillado y escarmentado desde entonces. (The Associated Press)

Sam (John Bradley) era el gordito cobarde, triste y rechazado de una familia de guerreros en la primera temporada, y sigue siéndolo hasta el principio de la octava. (The Associated Press)

Sólo “Game of Thrones” puede hacer de un villano incestuoso y sin moral un personaje verdaderamente empático. como Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau). (The Associated Press)

Cersei (Lena Headey) era reina cuando la serie comenzó, y es la reina ahora que comienza la octava temporada. Apenas y ha salido del castillo en King’s Landing, para el memorable paseo de la vergüenza en el que caminó desnuda por las calles. (The Associated Press)

Tyrion Lannister, interpretado por Peter Dinklage, ha sido de muchas maneras el rostro del programa desde que Ned Stark (Sean Bean) perdió el suyo, junto con el resto de su cabeza, en la primera temporada. (The Associated Press)

Jon Snow y Arya posteriormente intercambian unas cuantas palabras durante el primer episodio de “Game of Thrones”, ya que él le pregunta sobre su espada y su recorrido, no sin antes recordarle su gran estima.

Por su parte, ella le pide no olvidar que deben luchar por la familia Stark.