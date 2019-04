La espera, por fin, terminó. La noche de este domingo, después de dos años, los fanáticos de la serie basada en el libro de George R. R. Martin pudieron ver el primer episodio de la octava y última temporada de "Game of Thrones". En esta nota te contamos los hechos más importantes del capítulo "Winter is Here". OJO, tiene "spoilers".

El invierno está aquí. Jon Snow y Daenerys Targaryen llegaron a Winterfell, en donde los pueblos que conforman el reino de Invernalia los recibieron no tan contentos al ver a una Targaryen como su nueva reina.

El encuentro entre Sansa Stark y Daenerys fue tenso. La Dama de Invernalia no confía en la nueva reina, y se lo hace saber a Jon Snow, a quien le pregunta si dobló la rodilla ante ella para salvar al Norte o porque está enamorado de la reina.

Entre los reencuentros del primer episodio memorables del capítulo "Winter is Here" están los de la joven Ayra Stark. Ella volvió a ver a Jon Snow, a 'El perro' y a Gendry.

Problablemente el más emotivo fue sin duda la de "hermanos" Stark. Jon Snow se emociona hasta conmoverse al ver a su pequeña hermana convertida en una valiente guerrera. A diferencia del reencuentro entre Jon Snow y Bran que apenas intercambiaron palabras, Jon y Arya conversaron sobre cómo Sansa ha recibido a la reina de los Siete reinos.

Además de esta reunión, la sobreviviente de los Stark tuvo un incómodo reencuentro con el exsirvierte de los Lannister, "El perro". Este le incrimina por haberlo dejado a su suerte. Tras este hecho, Arya conversa con Gendry, quien también se encontraba en la misma habitación, ambos se mostraron contentos de haberse reencontrado y se halagaron mutuamente. La joven guerrera le pidió que forje una espada con oro valyrio, el único capaz de destruir a los caminantes blancos.

Daenerys y Jon Snow se muestran más unidos que nunca. La hija de los Targaryen invita a Jon a montar uno de sus dragones. Con algo de temor, acepta y pasean por los cielos de Winterfell. Lejos de todos, ambos demuestran nuevamente que sienten amor -o al menos atracción- uno por el otro.

Más reencuentros

El primer episodio de "Game of Thrones" fue uno de muchos reencuentros. Tras no verse desde la fatídica boda de Joffrey Baratheon, Tyrion Lannister volvió a ver a Sansa Stark.

La joven Stark se disculpó con él por haberse ido sin avisar y que eso haya contribuido a que lo acusarán del asesinato de su sobrino.

Al otro lado del mundo de "Game of Thrones", en King's Landing, Cersei Lannister se reunió con Euron Greyjoy. El rey de las Islas del Hierro trajo a Cersi caballos y hombres para pelear por ella. Después de una intensa conversación, Greyjoy mantuvo relaciones sexuales con la reina, y le dijo que le pondrá un príncipe en su vientre, sin saber que ella ya se encuentra embarazada de su hermano Jaime Lannister.

Mientras Cersei y Euron están juntos, Theon Greyjoy rescata a su hermana, quien había sido secuestrada por su tío Greyjoy. Después de eso, Theon se dirige al norte para pelear por los Stark.

De regreso en Winterfell, Bran Stark le indica a Sam Tarly que ya es hora de contarle la verdad a Jon Snow sobre su nacimiento. Sam, cegado por la ira al saber que Daenerys asesinó a su familia, busca a Jon Snow y le revela que es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.

Jon Snow no puede creer lo que le contó su fiel amigo. Sam insiste y le indica que es Aegon VI Targaryen, y que él es el verdadero rey de los Siete reinos.

Finalmente, este episodio cierra como el primero de la primera temporada de "Juego de tronos", con una dramática escena entre Jaime Lannister y Bran Stark. Este es el último de los reencuentros que trajo la tan esperada octava temporada.