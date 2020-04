La serie “The Baker and the Beauty” es una de las apuestas de la cadena ABC para el horario “prime-time” de esta primavera. Se trata de la primera temporada de una comedia romántica que narra las aventuras de “Daniel García” un joven de origen cubano cuya familia tiene una pequeña panadería en la calle 8 de Miami.

La vida del protagonista, interpretada por el actor Víctor Rasuk, se ve trastocada luego de que por casualidades del destino termina involucrado con Noah Hamilton (Nathalie Kelley), una de las influencers del mundo de la moda más exitosas del momento.

La serie se grabó en Puerto Rico, según reportó la Agencia EFE, y en los primeros dos capítulos la audiencia ha podido ver cómo espacios conocidos en los municipios de San Juan y Carolina se utilizaron para simular varios lugares en la ciudad de Miami.

La avenida Ashford en Condado, justo frente a la Ventana al Mar, fue proyectada como si fuera South Beach, el área exterior del primer nivel del Mall of San Juan, así como el área exterior del condominio San Gerónimo en Condado se presentaron como espacios en la ciudad en el sur del estado de Florida. Además, los interiores del Serafina Hotel y del Condado Plaza fueron utilizados como si fuera un espacio privado para fiestas. También se rodaron varias escenas de los protagonistas en la playa de Isla Verde.

Pero esta noche, según se observa en la promoción emitida por la cadena ABC, los protagonistas viajarán a Puerto Rico para asistir a un evento benéfico. Tocará sintonizar para saber qué lugares se presentan en pantalla y si se identifican correctamente.

La serie cuenta además con la participación de los actores Carlos Gómez y Lisa Vidal, quienes interpretan a los padres del protagonista, así como la joven Belissa Escobedo, quien hace el papel de la hermana adolescente del protagonista que intenta descubrir su identidad a lo largo de la serie.