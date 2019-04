La puertorriqueña Jeidimar Rijos se convirtió ayer en la ganadora de la primera temporada de la competencia de canto La Voz US, programa transmitido por Telemundo, con la animación de Jacqueline Bracamontes y Jorge Bernal.

La puertorriqueña Jeidimar Rijos se coronó anoche como la ganadora de la primera edición de La Voz US, de Telemundo. (Suministrada/ NBC Universal)

La joven de 18 años, natural de Dorado, era parte del Team Fonsi, aunque desde las audiciones a ciegas había cautivado a todos los jueces. (Suministrada/ NBC Universal)

La gala final contó con presentaciones de los finalistas. En la foto, Abdiel Pacheco y Mayre Martínez. (Suministrada/ NBC Universal)

Frances Dueñas y Jeidi cantaron "Ya me enteré". (Suministrada/ NBC Universal)

Mava González y Génesis Díaz interpretaron "Raise your glass". (Suministrada/ NBC Universal)

"Someone like you" sonó en las voces de Kat López y Abel Flores. (Suministrada/ NBC Universal)

Yashira Rodríguez cantó "Lloro por ti". (Suministrada/ NBC Universal)

Se trató de un dúo con Kari Santoyo. (Suministrada/ NBC Universal)

Lluvia Vega y Rubén Sandoval en "Rayando el sol". (Suministrada/ NBC Universal)

Jerry Montañez y Dunia Ojeda le pusieron sabor tropical a la gala con "Rebelión". (Suministrada/ NBC Universal)

Los coaches también amenizaron. Alejandra Guzmán cantó "Hacer el amor con otro". (Suministrada/ NBC Universal)

Carlos Vives y Sebastián Yatra en "Robarte un beso". (Suministrada/ NBC Universal)

Ozuna llegó a "La Voz US" de la mano del coach ganador Luis Fonsi para cantar "Imposible". (Suministrada/ NBC Universal)

Wisin, junto a Yandel y Reik, aprovecharon el escenario para el lanzamiento de "Duele". (Suministrada/ NBC Universal)

La ganadora recibió $100 mil y un contrato para la grabación de un sencillo con Universal Music Group. (suministrada/ NBC Universal)

Jeidi había participado a los 12 años de "La Voz Kids". (Suministrada/ NBC Universal) Facebook

La joven cantante, de 18 años, que era parte del Team Fonsi, recibirá $100,00o y un contrato para grabar una producción con Universal Music Group.

¡Felicidades @LuisFonsi y @jeidimusic, ganadores de la primera edición de @LaVozUS! ¡Muy merecido! ???????????????????????????????????????????????????????????? #TeamFonsi pic.twitter.com/dxwEie8iuh — RondenePR (@rondenepr) April 22, 2019

Rijos, quien cautivó al público con su increíble presentación de "Preciosa" de Marc Anthony durante la semifinal, había participado a los 12 años de La Voz Kids.

Los otros finalistas de la noche fueron Mayré Martínez (Team Wisin), Mava González (Team Vives) y Dunia Ojeda (Team Guzmán) quienes formaban parte de un grupo de 12 finalistas y que ofrecieron brillantes dúos durante la noche, según publicó Telemundo.

Durante las dos horas y media de transmisión en vivo, los finalistas de “La Voz” cantaron por última vez en el escenario, incluyendo la ganadora Rijos y los finalistas del Team Fonsi: Kat López, Jerry Montañez y Abdiel Pacheco; del Team Guzmán: Génesis Díaz, Dunia Ojeda, Rubén Sandoval y Kari Santoyo; del Team Vives: Abel Flores, Mava González, Sheniel Maisonet y Lluvia Vega, y del Team Wisin: Frances Dueñas, Mayre Martínez, Ronny Mercedes y Yashira Rodríguez.

View this post on Instagram ¡FELICITACIONES @jeidimusic por tu gran logro! ???????? #LaVozUs #Telemundo A post shared by La Voz US (@lavozus) on Apr 21, 2019 at 8:11pm PDT

La gala final contó con presentaciones de los coaches. El ganador Luis Fonsi interpretó "Imposible" junto a Ozuna Wisin y Yandel lanzaron "Duele" junto a Reik. Por su parte, Alejandra Guzmán cantó su éxito "Hacer el amor con otro", y Carlos Vives se unió a Sebastián Yatra en "Robarte un beso".

View this post on Instagram ¡UNA FIESTA TOTAL! @luisfonsi y @ozuna ponen a todos a bailar en la gran final de #LaVozus #Telemundo A post shared by La Voz US (@lavozus) on Apr 21, 2019 at 7:53pm PDT

Desde las audiciones a ciegas, Jeidimar conquistó a los cuatro coaches con su espectacular voz cuando interpretó “This is Me”, de The Greatest Showman. En aquel momento, los cuatro coaches voltearon sus sillas, pero Fonsi fue el elegido. La joven natural de Dorado nació el 16 de agosto del 2000. Desde pequeña, su sueño fue combinar su pasión por la música y la medicina para ayudar a los niños con enfermedades terminales, ya que su hermano fue diagnosticado con un cáncer agresivo. Durante la estancia de su hermano en el hospital, ella no solo le cantaba a él, sino también a otras personas hospitalizadas. Su hermano falleció, pero el deseo de Jeidimar en ayudar a los demás le quedó en el corazón.