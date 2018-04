“¿Qué lleva puesto hoy?”. Con la pregunta recurrente de “El Profesor” (Álvaro Morte) a la inspectora “Raquel Murillo” (Itziar Ituño), en la serie española “La casa de papel”, Antonio Sánchez “El Gángster” abrió ayer la entrevista telefónica que le realizó a la actriz durante el programa de radio “El circo” (Mega).

“Pues mira, ahora mismo estoy con el pijama y las zapatillas de casa”, respondió ella con simpatía, desde San Sebastián, España.

Fue, básicamente, el primer contacto de la intérprete con un medio de Puerto Rico, donde nunca ha estado, pero muy posiblemente lo visitará en mayo por invitación de los anfitriones de “El Circo”, y como fanática de René Pérez, es probable que lo vea en el concierto que ofrecerá en el Estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey.

Ituño compartió su asombro por la acogida de la serie, sobre todo por el alcance que ha tenido a través de la plataforma de “streaming” Netflix. “Estamos impresionados todos por aquí con el exitazo que ha tenido en América Latina, porque no esperábamos que iba a agarrar tanto ‘boom’ y es una alegría”, dijo.

Compartió que la serie de grabó “de un tirón”, durante seis meses. Aún desconoce si habrá una tercera temporada, pero de haberla ella estaría dispuesta a entrar de nuevo en la piel del personaje.

“Nosotros, de momento, no sabemos nada nuevo, nadie nos ha llamado de momento, no sé si lo estarán hablando, si lo estarán valorando, de momento los actores no lo sabemos”, afirmó. “Me parece un poco difícil por dónde seguir la serie, a mí me encantaría, si me llaman, ahí voy”.

De origen vasco, la intérprete trabajó por 13 años en una telenovela titulada “La calle de arriba”, en la que representó a una comisaria. “Un poco de entrenamiento ya tenía”, comentó en referencia al rol policiaco que asume en “La casa de papel” y cuya investigación del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tiene a cargo.

“Es un reto”, dijo sobre “Raquel Murillo”, “ese papel es muy goloso, y siempre apetece, pero en este caso de ‘La casa de papel’ es que me caen mejor los atracadores y mira que defiendo lo mío, pero yo veo que tienen sus razones de peso para hacer lo que hacen y me caen bien”.

“Lo bonito de ‘Raquel’ es que parece muy fuerte, pero es muy vulnerable y también es muy empática. No es la típica policía sargento de hierro y me gusta eso, que es muy humana, y a mí me gusta ese carácter, que es policía, pero no quiere que haya víctimas, no quiere que nadie sufra”, detalló del papel.

La actriz comenzó su carrera a los 14 años, y desde entonces ha trabajado en teatro, cine y televisión. “Tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta, que eso no se paga con dinero”. Obtuvo el personaje el mismo día que realizó la audición, pero ella se tomó una semana para aceptarlo. “Claro, en cuanto leí el primer capítulo dije, ‘uy, esto lo tengo que hacer’, porque me enganchó el capítulo”.

La entrevista cerró con una invitación a la actriz, de parte del Gángster, y de José Vallenilla “Funky Joe”, para que venga a Puerto Rico. “Me encantaría, me encantaría”, reaccionó ella, y enseguida confesó ser fanática del rapero René Pérez. La invitación entonces fue una promesa para traerla al concierto el sábado, 19 de abril. Habrá que ver qué llevará puesto entonces.