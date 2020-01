La reportera y presentadora de televisión Katiria Soto regresó hoy a Wapa TV tras cinco años de estar radicada en Nueva York.

El vicepresidente de noticias de la cadena, Rafael Lenín López, anunció esta tarde la integración de Soto como reportera y presentadora de la Edición Estelar de NotiCentro, que se transmite de lunes a viernes a las 4 de la tarde.

Soto se suma a partir del lunes al equipo de noticias encabezado por Normando Valentín y al resto de los telereporteros, con quien trabajó en el pasado previo a mudarse a la Gran Manzana y destacarse como mujer ancla en la cadena de Univisión 41 en Nueva York.

La también abogada llegó a finales del año pasado a la isla, luego de ser galardonada con un Emmy como "Ancla del año" en ese estado. Precisamente, ese premio fue la pieza final para cumplir el ciclo que se trazó profesionalmente, según expresó en la conferencia celebrada esta tarde en la sede del canal.

"Estoy feliz de regresar a mi isla. En unos pienso que el tiempo en New York en algunos aspectos pasó rápido y otras veces no. Uno extraña el coquí... hasta los tapones. Siempre supe que iba a regresar lo que no sabía era el cuándo. Regresar a mi casa y trabajar con mis compañeros es un privilegio que me tiene bien entusiasmada" , reveló Soto quien a su vez vaciló con el hecho de que el noticiario ya cuenta con tres utuadeños, Normando Valentín, Kefren Velázquez y ella.

Lenín López, por su parte, detalló que entre los criterios para seleccionar a Soto figuró su impecable trayectoria profesional en el periodismo en Puerto Rico y los Estados Unidos, por lo que la reportera goza de credibilidad absoluta en los medios de comunicación.

"Katiria hizo una pausa y regresa a lo que siempre ha sido su casa. Su rostro es conocido y muy respetado entre la audiencia. Estará de presentadora y reportera en la calle para informar a los televidentes sobre los acontecimientos noticiosos", sostuvo el director de noticias que afirmó que la Edición Estelar de Noticentro se ha posicionado como líder en su horario de las 4:00 p.m.

Soto explicó en un aparte con este medio que dentro de los temas que le gustaría cubrir con mayor énfasis figura los sucesos gubernamentales y legislativos y las historias de interés humano.

"Es una oportunidad increíble el poder sentir el pulso de la gente, porque uno se mantiene leyendo pero no es lo mismo que la opinión del que está en la calle que es el que te dice lo que verdaderamente está pasando. Es un privilegio y quería tener el contacto de la gente, que es muy especial" , añadió la telereportera que confía en tener el mismo respaldo de la audiencia que la veía a través del desaparecido programa "Wapa a las Cuatro".

El otro anuncio que hizo el departamento de noticias de Wapa TV fue la integración de la licenciada Zoé Laboy como panelista del programa de análisis político "Decisión 2020".

La exsecretaria de la gobernación que renunció en diciembre pasado por diferencias con la gobernadora Wanda Vázquez Garced agradeció la oportunidad a la gerencia de Wapa TV por el acercamiento para formar parte de espacio televisivo que cuenta con los comentaristas Ángel Rosa y el licenciado Leo Aldridge. Con Aldridge, la exsenadora compartió en el pasado como panelista de "Jugando Pelota Dura" de Univisión.