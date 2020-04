Son piezas fundamentales en los bloques nocturnos de la televisión estadounidense. Y también son una de las franjas que se han visto más afectadas durante la actual pandemia.

Los late shows , uno de los géneros creados y perfeccionados por la televisión de ese país, se basan en un animador carismático, una banda de música en vivo, público en el estudio y un desfile de invitados (famosos, muchos de ellos estrellas del entretenimiento), que habitualmente promocionan algún libro, una serie, una película o una causa benéfica. La mayoría de esas características por estos días hacen imposible que esos programas (populares en el cable y en la pantalla abierta) se emitan.

Es por eso que a mediados de marzo, cuando el coronavirus ya comenzaba a causar estragos en Estados Unidos, esos espacios simplemente salieron del aire.

Algunos como "The late show with Stephen Colbert" (de la cadena CBS) y "Full frontal with Samantha Bee" (de la señal de cable TBS) intentaron mantenerse al aire, en sets sin público y con un mínimo de personas trabajando, pero así el formato no funcionaba y rápidamente prefirieron bajar el telón. En todo caso, a los canales y equipos les tomó un par de semanas comenzar a elaborar un regreso.

Así, desde la semana pasada que, aprovechando al máximo la modalidad del teletrabajo, los late shows comenzaron un inédito regreso a la pantalla, con los animadores desde sus casas y conectándose remotamente con invitados, también desde sus casas. Así lo han hecho los principales nombres del género actualmente: Jimmy Fallon (NBC) regresó esta semana entrevistando a Dua Lipa; Jimmy Kimmel (ABC) lo hizo con el elenco de la serie "Modern family" que emitió su episodio final; y Colbert, que volvió la semana pasada, ha conversado a la distancia con figuras como Daniel Radcliffe y el exprecandidato a la presidencia Bernie Sanders.

Un regreso que ha llamado la atención fue el de Andy Cohen y su programa "Watch what happens live", de la señal de cable Bravo.

Él regresó la semana pasada a su espacio, pero pocos días después de haber anunciado que había sido diagnosticado con el covid-19. Lo hizo, en todo caso, cuando ya estaba en proceso de recuperación y tras haber anunciado que había tenido que ser aislado y alejado del hijo que tuvo apenas en febrero pasado vía vientre de alquiler.