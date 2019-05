Emilia Clarke, quien interpreta a Daenerys Targaryen en Game of Thrones, sorprendió con su presencia en el Juego 6 de las semifinales de conferencia de la NBA entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors, y la mascota de los Rockets aprovechó para recordar el “blooper” en el último episodio de la serie que dio de qué hablar en las redes.

The Mother of Dragons is at the #Rockets game with a coffee!@emiliaclarke | #RunAsOne pic.twitter.com/hqo2jeXMuo — Houston Rockets (@HoustonRockets) May 11, 2019

Y es que, recientemente, fans se percataron de un error de producción en el cuarto episodio de la octava temporada de la exitosa serie, titulado “The Last of the Starks”, pues un vaso de café estaba perdido dentro del set y desentonaba con la historia.

El viernes, con su sola presencia, Clarke sorprendió a la mascota de Houston, quien presentó sus respetos hincándose con reverencias, en referencia a que su personaje es una reina.

En la serie que vive sus últimos capítulos, la actriz tiene los siguientes títulos nobiliarios: Reina de los Ándalos, los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señora de los Siete Reinos, La que no arde, Protectora del Reino, Khaleesi del Gran Mar de Hierba, Princesa de Rocadragón y Reina de Meereen.

No obstante, tenerla como invitada de honor no ayudó a los Rockets a lograr la victoria que los mantuviera con vida en la serie. Los Warriors derrotaron este viernes 118-113 a Houston y avanzaron a la final de la Conferencia Oeste.