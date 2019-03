El exponente urbano Nicky Jam reveló hoy a sus seguidores que se "está cocinando" la segunda temporada de la serie "El Ganador".

El reguetonero compartió la noticia a través una transmisión en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram. Con la naturalidad que lo distingue y a preguntas de sus fanáticos indicó "se está cocinando la segunda parte, pero hay que cogerlo suave porque requiere tiempo".

El intérprete que narró su vida en la serie que aún no estrena en Estados Unidos, ya que Telemundo tiene los derechos de transmisión, explicó que antes de entrar nuevamente a un proyecto de la envergadura de la producción televisiva, - dado que requiere de mucho tiempo-, se ve obligado a culminar sus otras producciones fílmicas antes de entrar al rodaje de una segunda parte.

La voz de "El amante" es parte de la filmación de la película de Hollywood, "Bad Boys III", protagonizada por los actores Will Smith y Martin Lawrence. El rodaje de la tercera parte de la exitosa trama que estrenará en el 2020 en la sala de cines ha requerido que Nicky Jam se mantenga alejado de los escenarios para dedicarse de lleno a la producción cinematográfica.

"Esto de actuar que me encanta, requiere de mucho tiempo por eso no me han visto tanto por ahí. Es mucho trabajo. Pero mi verdadera pasión es la música. Mientras pueda voy a hacer las dos cosas", compartió el artista a los miles de seguidores que se conectaron en la tarde de hoy.

La serie "El Ganador" ha sido muy exitosa y de gran aceptación entre los suscriptores de Netflix a nivel mundial. El reguetonero confesó que le hubiese encantado que la producción autobiográfica se hubiera pasado al mismo tiempo en todos los países. No obstante, reconoció y agradeció a Telemundo que es "mi segunda casa" y la cadena tiene un gran alcance de audiencia.