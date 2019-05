El reportero ancla de Noticentro Al Amanecer (Wapa TV), Normando Valentín, recordó hoy el día de cumpleaños de quien fue su compañera de labores en el noticiero, Keylla Hernández.

La periodista, quien falleció en diciembre del año pasado, cumpliría hoy 46 años.

“Esa que está aquí... cumple hoy 46 !!!! Llegó al mundo en 1973... muere quién se olvida, al que se recuerda y se ama… vivirá por siempre”, escribió Valentín en su cuenta de Instagram con una foto de ambos en el estudio de televisión donde trabajaban.

View this post on Instagram Esa que está aquí.... cumple hoy 46 !!!! Llegó al mundo en 1973 .... muere quién se olvida, al que se recuerda y se ama .. vivirá por siempre #happybirthday A post shared by Normando H. Valentin (@normandoh.valentin) on May 10, 2019 at 3:06am PDT

Asimismo, la periodista Aixa Vázquez, quien también trabajó con fenecida reportera, recordó el día de nacimiento de a quien describe como su amiga.

“Keylla querida... Hoy cumplirías 46 años. ¡Celebro tu vida y agradezco haber sido parte de ella!”, dijo Vázquez también en su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram Keylla querida... Hoy cumplirías 46 años. ¡Celebro tu vida y agradezco haber sido parte de ella! A post shared by Aixa Vázquez Camacho (@aixavaz) on May 10, 2019 at 1:09am PDT

Mientras, el periodista Jorge Gelpí se unió a la recordación de Hernández y dijo que "tus amigos y compañeros celebramos tu fructífera vida, tu legado y todo tu amor"

Hernández padecía de cáncer en el pulmón con metástasis en el hígado y huesos.

Le sobrevivieron su esposo Robin Rodríguez y sus hijos Kevin Gabriel, de 18 años, y Gustavo André, de 13.

Precisamente, esta semana se unieron a la caminata Da Vida del comediante Raymond Arrieta para apoyar a los pacientes de cáncer del Hospital Oncológico.