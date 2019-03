El 2005 fue un año importante para algunos fanáticos de las series de televisión. Fue en ese entonces que se estrenó "Supernatural", un programa para la pantalla chica que hoy en día cuenta con más de 300 episodios y una temporada 15 que, según informaron los mismos actores principales, será la última.

En un video publicado en Twitter, Jared Padalecki, Jensen Ackles y Misha Collins explican que querían ser ellos mismos los que dieran la triste noticia, en lugar de que sus fieles fans se enteren por otros medios de que ya no habría más después de la 15 temporada.

Hey #SPNFamily here’s a little message from @JensenAckles @mishacollins and me. I’m so grateful for the family that’s been built because of the show. Excuse me while i go cry. pic.twitter.com/QDXDsAyIfK — Jared Padalecki (@jarpad) March 22, 2019

"Supernatural" ha sido uno de los shows más largos de The CW junto a "Arrow", y ambas series tendrán su final en sus próximas temporadas. Si bien esta última ha ido bajando en rating con el pasar de los años, "Supernatural" se ha mantenido bastante bien a pesar de todo.

¿Por qué se canceló la serie de los Winchester? Si bien ha sido una de las series más populares y más vistas de la cadena televisiva, lo cierto es que 15 años al aire y más de 300 episodios la posicionan como una de los shows de TV más largos de la historia, por lo que era solo cuestión de tiempo para que la serie acabara.

Es claro que sus principales representantes no querían que este camino acabe, pero podría ser una decisión de producción o de dirección terminar la serie con una 15 temporada, ya sea para perseguir nuevos proyectos o simplemente para darle el fin que se merece.