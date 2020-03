Luego de que se confirmaran tres casos de coronavirus en la isla, Alex DJ, animador de “Puerto Rico Gana” (Telemundo) informó que estarán grabando sin público como medida preventiva para evitar la propagación del virus.

El anfitrión del programa que se emite los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados a las 7:00 p.m. hizo un alto durante la transmisión de ayer para explicar que la decisión se había tomado con la “salud y bienestar del público”como prioridad.

No obstante, los fanáticos de los juegos y ocurrencias del espacio televisivo, lo seguirán disfrutando en horario regular.

A nivel internacional, varias producciones han hecho ajustes similares.