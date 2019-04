Integrantes de diferentes sectores culturales, educativos y laborales del país, realizaron ayer por la tarde, una manifestación pública y pacífica al ritmo de tambores, frente a las instalaciones de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que incluye las emisoras de radio y televisión conocidas como WIPR.

La misma fue convocada por el Taller Palenque Inc., entidad sin fines de lucro que tiene como fin conservar y promover la cultura puertorriqueña por medio de la música autóctona.

Entre las entidades que estaban respaldando esta manifestación estaba el grupo magisterial Educamos y representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato que representa a los trabajadores de la corporación pública.

“En medio de una gran incertidumbre debido a la proliferación de propuestas privatizadoras por parte de la administración de Ricardo Rosselló, se ha anunciado el plan de privatizar la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, pasándola a manos de una corporación sin fines de lucro, no revelada aun. Bajo total desconocimiento de la agenda detrás de una propuesta como ésta, que deja atrás toda una agenda cultural, histórica y laboral; debido a estas razones, nos hemos unido varios sectores del país para repudiar esta movida privatizadora”, señaló Ricardo López Serrano, director ejecutivo de Taller Palenque Inc.

Según López Serrano esta propuesta de privatizar las estaciones de radio y televisión, que fueron inauguradas en 1949 y 1958, respectivamente, pone en riesgo nuestra difusión cultural, muchos espacios de taller artístico y empleos. “No es posible renunciar a un recurso cultural de la categoría de la Corporación para la Difusión Pública. Tenemos que defender nuestra expresión cultural. Es inexplicable que se trate de seguir enajenando a este país, de espaldas a su propia cultura”, manifestó.

Explicó López Serrano que la recomendación para que el gobierno transfiera la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a una entidad privada sin fines de lucro, fue de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Esto ha provocado una serie de reacciones divididas sobre el futuro de estas emisoras del pueblo de Puerto Rico y no podemos permitirlo, especialmente cuando hay unos incompetentes que no hacen su trabajo”, agregó y afirmó que el Taller Palenque no tiene contrato con WIPR, de ninguna clase, “simplemente cuidamos nuestro acervo cultural”.

Por su parte, Fernando Juarbe, coordinador de la UGT, subrayó que el mensaje de la unión es no rotundo a la privatización. “La privatización es una propuesta terrible para esta corporación y para el pueblo. Esta emisora es una herramienta educativa y cultural que debemos mantener como una corporación pública. Este taller de trabajo para artistas, radiodifusores y otros, debe prevalecer sobre la oferta de velloneo que presenta el presidente de la JCF, el señor Carrión. Nos preocupa que esta propuesta de destrucción de la corporación se haga para beneficiar a un amigo del alma de la administración en turno. Los intereses del pueblo siempre deben ir por encima de todo”, manifestó el líder sindical.

Durante la manifestación, Eric Delgado, presidente de WIPR, salió de sus oficinas para compartir y conversar con los líderes y los empleados que allí se encontraban. En un aparte con El Nuevo Día, dijo Delgado que “en torno a la manifestación, lo que ve es el amor de los puertorriqueños hacia WIPR”.

Destacó el ejecutivo que él entiende que, como todo proceso de cambio va a presentar oposición y entendimiento. “Vivimos un momento histórico, donde la economía mundial, incluyendo Estados Unidos y Puerto Rico, está cambiando y nos tenemos que preparar para subsistir. La administración de Estados Unidos está recortando presupuestos para las televisoras y radiodifusoras de servicio público por medio de sus organismos de distribución. Así que no nos sorprenderíamos que a nivel local, la política pública se alinee parcialmente con la petición de la JCF”, expresó Delgado.