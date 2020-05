Quizás sea totalmente injusto pensar que “Valeria”, la nueva serie española que estrenó en Netflix, quiera posicionarse como la heredera moderna de “Sex and the City”. Después de todo, los ocho episodios de su primera temporada son una adaptación de las novelas exitosas de la escritora española Elisabet Benavent, y “Carrie Bradshaw” y sus amigas no tienen un candado permanente en el género de la comedia romántica y la exploración de una vida sexual plena y saludable.