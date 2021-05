En Puerto Rico son prácticamente inexistentes los lugares u organizaciones donde los hombres que han incurrido en algún acto de violencia de género puedan recurrir para buscar ayuda a su problema. Esto se debe a un sinnúmero de factores, que incluye la falta de fondos públicos para administrar este tipo programas.

Ahora bien, en caso de que exista un hombre que quiera buscar esa ayuda en la isla, ¿dónde puede ir? “Aquí en Puerto Rico, muchos de los hombres que tienen problemas de agresión y de violencia toman terapias psicológicas. Aquí prácticamente no hay centros que trabajen con el tema”, describió el psicólogo y “coach” de vida Luis Calderón. “Por ejemplo, cuando se dan las dinámicas donde entra la Rama Judicial, se refieren a unos proyectos de desvío, pero son mínimos y básicamente casi ni funcionan, porque son muy limitados. Así que prácticamente un hombre que tiene una situación de violencia, generalmente va a terapia con un psicólogo o psicóloga. Sin embargo, los problemas de violencia son tratados como otro síntoma más. Como si fuera un problema de manejo de ira o abuso de sustancias. El problema que tenemos es que la masculinidad tóxica se trata como un síntoma más, pero no se etiqueta. Sino que se indica que esa persona tiene problemas de ira o se pone violento cuando toma alcohol. Y parte del problema que tenemos es que no se reconoce que esa persona tiene un problema de masculinidad tóxica”.

PUBLICIDAD

¿Es posible la rehabilitación?

Una de las preguntas clave que habría que hacerse es si es posible que una persona violenta o machista puede ser rehabilitada. Esto dependerá del enfoque con el que la organización o el profesional de la salud mental trabaje el asunto, según José Yamil Montañez Agosto, trabajador social del Colectivo Ideología y Vivencia de los Géneros. “Te diría que estas personas pueden reeducarse y readiestrarse para transformar la violencia hacia no violencia partiendo de la perspectiva de que la violencia en la relación de pareja, no es una enfermedad. Es una potencialidad que se debe al aprendizaje social que hemos tenido y, muchas veces no tiene que ver con nuestros padres”, explicó por su parte Heriberto Ramírez Ayala, experto en el tema de la masculinidad. “Y cuando hablo de socialización no es para echarle la culpa al reguetón. Porque la responsabilidad es compartida. Todos los medios de comunicación hemos generado contenidos machistas o representado a la mujer como un objeto sexual o inferior. Hablamos de la radio, los programas de comedia, el cine, los comerciales y a eso hay que añadirle la manera en que se educa en las escuelas”.

Clave la prevención

Según la opinión de los expertos, los niveles de violencia de género que vivimos actualmente podrían ser menores, de no ser porque no existen programas de prevención relacionados a este tema. “Soy de los que pienso que lo que estamos viendo ahora mismo en relación a la violencia de género, tiene que ver en parte, porque desde hace 15 años en Puerto Rico se han ido eliminando todos los fondos que tienen que ver con el tema de prevención, el cual se ha abandonado totalmente”, explicó Calderón, quien administra la página en Facebook “Otros hombres”. “Por eso es la escalada tan fuerte de violencia que nosotros tenemos hoy. Porque los pocos proyectos de prevención donde los jóvenes hablaban de forma saludable cómo relacionarse y cómo manejar sus emociones, prácticamente se han eliminado todos. Incluso los proyectos atípicos, que también sensibilizan a los jóvenes, también han ido desapareciendo. Yo puedo constatar que jóvenes que conozco, con los que he trabajado y he manejado en el paso, sí mantienen unas buenas prácticas sociales y de convivencia. Ahora mismo hay muchos fondos para la violencia, para las mujeres, para las víctimas, para los albergues, pero no hay fondos para la prevención”.

PUBLICIDAD

Líneas de apoyo para víctimas de violencia de género.

Dónde buscar ayuda

Además de recurrir algún profesional de salud mental, en la isla puede acceder a:

Instituto Idogi, Programa de Apoyo Familiar a Niños y Adultos (AFANA)

El Programa de Apoyo Familiar a Niños y Adultos (AFANA) de Gurabo organiza diversos grupos para hombre y mujeres que han incurrido en algún acto de violencia doméstica y la prevención de maltrato de menores. Dentro de sus servicios incluye un grupo de resocialización masculina, para hombres que han incurrido en algún acto de violencia doméstica

787-737-7636

Ponce Health Sciences University (Escuela de Medicina de Ponce)

La clínica de salud mental de la universidad provee programas especializados en la prevención y el tratamiento de la violencia.

(787) 840-2575

psm.edu/wellness-center/