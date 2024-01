¿Por qué debes bajar la tapa del inodoro antes de tirar la cadena?

“Puede transportar partículas hasta cinco pies por encima de la taza del inodoro, a los ocho segundos de tirar la cadena” , explicó. Este simple acto puede tener consecuencias que no se toman en cuenta por desconocimiento, liberando así microorganismos y partículas de agua al aire, que pueden resultar infecciosos.

La especialista enfatizó en que estas partículas no son simples gotas de agua inofensivas, sino que pueden contener gérmenes, bacterias y virus presentes en el agua del inodoro. De esta manera, al dejar la tapa del inodoro arriba, se está permitiendo que estos elementos se dispersen por el baño, alcanzando posiblemente superficies cercanas como toallas, por ejemplo.

Aunque muchas de las bacterias presentes en el agua del inodoro no suelen ser patógenas, Caudle subrayó que la exposición ocasional puede no afectar a la mayoría de las personas. Sin embargo, hace hincapié en la relevancia de esta recomendación en hogares donde la proximidad entre el inodoro y otros elementos del baño es significativa y, mucho más, en los baños de los niños más pequeños, puesto que no se dan cuenta de bajar la tapa.