La alimentación de las mascotas es fundamental para su salud, vitalidad y bienestar. Es importante procurar que a través de ella reciban todos los nutrientes necesarios para que crezcan sanos y fuertes, les ayuden en el fortalecimiento de su sistema inmunológico, la prevención de enfermedades y, sobre todo, para evitar la desnutrición. Una dieta balanceada también ayuda al control de peso del animal.

Las necesidades alimentarias son diferentes en cada animal, por lo que se deben tomar en consideración factores como:

• Edad: las necesidades alimentarias cambian de los cachorros a los adultos

• Estado de salud: se debe ajustar la alimentación a las demandas del organismo en ese momento

• Nivel de actividad y su estado fisiológico: por ejemplo, una hembra en periodo de gestación o que está lactando tiene ciertos requerimientos nutricionales

• Tamaño: la cantidad de comida de los perros varía en función de su tamaño.

Hay ciertos alimentos que comemos los humanos que no son aptos para las mascotas ya que pueden resultar tóxicos. Sin embargo, hay otros que si les podemos ofrecer. Por ejemplo:

• Zanahorias, puede ayudar a evitar cáncer de próstata y vejiga urinaria

• Melón de agua, es un tremendo “treat” para días de calor pues es hidratante y refrescante

• Guineo, es otro “premio” bajo en calorías, y alto en potasio y otras vitaminas

• Manzana, gran fuente de fibra, vitamina A y vitamina C

• Huevos, son ricos en proteínas y ácido linoleico que es esencial para todos los animales

• Arroz, en pequeñas cantidades puede ayudar un sistema gastrointestinal resentido, pero no se debe dar todos los días ni en grandes cantidades

• Carnes, son excelente fuente de proteína. Siempre se debe ofrecer hervida y cocinada completamente en agua y sin ningún tipo de condimento.

• Pepinillo, es otro “treat” refrescante, hidratante y lleno de fibra

• Broccoli, es una excelente fuente de fibra. Pero cuidado, los animales con sensibilidad gastrointestinal no lo suelen tolerar bien

• Mantequilla de maní que no contenga Xylitol, es un excelente “treat” para esconder pastillas y medicamentos.

No son recomendables para las mascotas alimentos como mariscos, cebollas, ajos, aguacate, uvas, pimientos, granada, chocolate o los cacahuetes debido a que pueden ser tóxicos para ellos.

La recomendación es que la mayoría de la dieta de nuestras mascotas esté siempre basada en comida para cada especie debido a que ya está fortificada con los porcentajes correctos de vitaminas, minerales, y aminoácidos requeridos para fomentar una dieta balanceada.

Recordemos que el agua es uno de los nutrientes más importante en la alimentación. A pesar de que el alimento seco tiene hasta un 10% de humedad y el enlatado hasta un 78%, los animales siempre necesitan disponer de agua limpia y fresca. No beber el agua necesaria puede acarear enfermedades.

¿Se aburren las mascotas de comer lo mismo?

En ocasiones los dueños piensan que sus mascotas se van a aburrir si comen siempre lo mismo. Los animales son fieles a sus costumbres y la rutina no les produce ningún estrés. Por otro lado, si nos apetece variarles la dieta de vez en cuando, se recomienda que el cambio de un alimento a otro sea gradual y no de golpe.

Si deseamos variar el sabor, se mezcla una pequeña porción de alimentación húmeda con el alimento seco, siempre y cuando siga siendo un alimento sano para ellos. Por ejemplo, los gatos son más sensibles al cambio de alimentación en comparación con los perros y les cuesta mucho adaptarse a un nuevo tipo de alimentación. En este caso, es preferible acostumbrarlos desde pequeños a comer alimento húmedo ya que beben muy poca agua y esto les ayudará a mantener los riñones en buen funcionamiento.

Los perros establecen rápidamente los horarios de las comidas diarias. Asegúrese de que su mascota siempre toma el alimento en el mismo momento del día. Esto no solo beneficiará sus digestiones, sino también le ayudará a no tener un deseo constante de comer fuera del horario de comidas. La rutina de comer en los mismos horarios también ayudara que el perro no pida comida cuando estás en la mesa. Es importante que el animal descanse después de comer para que no sufra de una mala digestión.

Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder www.facebook.com/CMVPR.