La época navideña es un momento en el que familias y amigos se reunen para hablar, reír o, en algunos casos, discutir a gritos.

Hay muchas razones por las cuales estas reuniones pueden convertirse en ocasiones de alta tensión: tal vez ese primo que más amas tiene una opinión sobre política o acontecimientos mundiales que simplemente no soportas, o que un abuelo entrometido no deja de preguntarte sobre tus elecciones de vida. Quizás alguien en la mesa esté luchando con un problema de abuso de sustancias o un problema de salud mental, o simplemente está en la mesa el tipo de persona que simplemente en un amargado y siempre tiene ganas de discutir o llevar la contraria.

Todo esto puede ser suficiente para que quieras tomar más pitorro o coquito. Sin embargo, varios expertos en psicología y salud mental indican que estas reuniones no tienen por qué convertirse en una batalla campal, por lo que ofrecen sugerencias sobre cómo ayudar a gestionar reuniones que pueden ser menos agradables:

Conoce tu “por qué”

Es importante que las personas sepan por qué se van a enfrentan o exponer a situaciones que saben que podrían ser tensas, dice Ramani Durvasula, Ph.D, psicóloga clínica autorizada que habla sobre el daño de las relaciones narcisistas.

Ya sea porque hay otros familiares a los que quieres ver o por alguna otra razón por la cual vale la pena el enfrentar un potencial, es vital “tener claro el motivo”, dice, “porque, de lo contrario, te sentirás como si fueras directo a un paredón”. De esta manera, tienes un motivo extra de estar en la reunión.

No caigas en el ‘hype’ de las vacaciones

Si eres de los que te gustan las películas navideñas, podrías comenzar a creer que la Navidad es una época en la que hay momentos de redención continuamente. De esta manera, puedes hacerte de la idea equivocada de que la relación con esa persona difícill, con la que has peleado en otros momentos de tu vida, también será “mágicamente” mejor.

“Existe ese tipo de fantasía de curación de relaciones”, mencionó Tracy Hutchinson, Ph.D., quien enseña en el Programa Clínico de Posgrado en Salud Mental del College of William & Mary, en Virginia. La especialista indicó que la gente quiere creer que “en esta ocasión será diferente, en lugar de simplemente aceptar que probablemente no será diferente. Sin embargo, algo que podrías tratar es variar la forma en que abordas la relación y la situación con esa persona”.

Es mejor evitar algunos temas

Con todo lo que sucede en el mundo hoy día, probablemente no será difícil que surja una conversación sobre política o algún evento actual en el que te encuentres diametralmente opuesto a la opinión de otras personas. Según Jeanne Safer, Ph.D., psicoterapeuta y autora del libro “I Love You, But I Hate Your Politics”, “no siempre es necesario hablar de todos los temas”.

“Creo que a la gente le resulta muy difícil darse cuenta de que pueden preocuparse por alguien y tener mucho en común y todo ese tipo de cosas y no tener que hablar de política u otros temas conflictivos”, mencionó la experta. “No es necesario hablar de todo”.

No busques convencer a los demás

“No intentes convencer a las personas de que tú tienes razón y ellos están equivocados”, comentó Tania Israel, Ph.D., profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara. “Lo mejor es intentar comprenderlos y comunicarles que te preocupas por sus actos o pensamientos”.

Si alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, comentó la especialista, puedes decirle: “dime cómo llegaste a formar esa opinión, cuéntame un poco sobre la conexión que tienes con ese tema y qué lo hace tan importante para ti, entre otras preguntas”.

Busca tu paz interior

Si sabe que tu situación familiar durante las vacaciones probablemente será difícil, busca formas de darte algunos momentos de paz o distracción, añadió Durvasula. Esto incluye dar un paseo o tomarte un tiempo para leer un libro o meditar, sin pasar por alto que estamos en la temporada navideña.

“Encuentra una manera de conmemorar o celebrar con personas sanas, sin importar quienes sean”, comentó. “Pueden ser amigos, pueden ser colegas, sea quien sea. De esta manera, al menos sientes que hubo algo que sucedió durante esa temporada navideña que te pareció significativo”.