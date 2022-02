Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Sales a comer con tus amigos y no dudas en pedir un gran plato de bistec con todos sus ingredientes, cebolla incluída. Lo disfrutas de principio a fin, acompañando tu banquete con una cerveza helada. Pasas un rato agradable con buena comida y buena conversación, pero a la hora de volver a tu casa sientes un leve malestar que poco a poco va aumentando hasta que prácticamente no te deja dormir. Estás experimentando un cuadro de acidez estomacal, algo que seguramente no esperabas después del grato momento que habías pasado.