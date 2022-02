Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Recientemente me sometí a una cirugía bastante sencilla, pero algo salió mal y de repente me vi flotando por encima de la mesa de operaciones mientras el médico luchaba por revivirme. Sentí que volaba por un túnel y al final vi una figura dulce, iluminada y lo único que deseaba era alcanzarla y quedarme allí. Pero sentí una voz que me dijo: -“No es tu tiempo” y de golpe desperté en la sala de operaciones. Sé que estuve muerta por unos minutos. Fue tan hermoso que ahora me siento muy deprimida. Mi familia no lo entiende y no sé explicarles que ya no puedo ser la misma. ¿Crees que es normal que me sienta así?