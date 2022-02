Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Siempre me he preguntado por qué nos clasifican como el sexo débil, así que decidí encontrar la respuesta. Empecé a preguntar a todo el mundo y nadie sabía. Luego indagué en una biblioteca, pero no conseguí explicación. Desesperada por saber, llamé a mi doctor y me dijo: “La única razón por la cual ustedes son consideradas el sexo débil es porque la estructura corporal de una mujer es más pequeña que la del hombre”. Esta respuesta solo corroboró lo que siempre había sospechado: ¡que no tenemos ni un pelo de débiles!