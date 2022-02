Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

La inspiración de todo tiene su origen en el amor. No inspira lo que no amamos o querramos imitar. Por eso siempre me ocupo de agradecer todo origen de inspiración. El evento gastronómico Festival Porta del Sol, que se llevará a cabo el próximo sábado, 28 de mayo en el Parque El Litoral de Mayagüez, evoca muchos sentimientos. En este pueblo nació mami y allí, en el Colegio, conoció a papi. Allí también grabo el programa y por eso me siento mayagüezana de corazón. Durante el evento, varios chefs presentarán opciones de paellas criollas. Así que para esta semana, me inspiré en mis padres para esta receta. De paso, honro a papi que cumple 86 años esta semana. ¡A cocinar!