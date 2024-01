¿Debes o no seguir comiendo tu comida luego de que una mosca se posa en ella?

Alguna vez te has preguntado ¿qué ocurre cuando una mosca se posa en medio de tu plato?, justo en el momento en que te dignas a degustar tus alimentos. Las dimensiones de una mosca, que van de los 6 a 7 milímetros (mm), no permitirán que puedas notar el procedimiento que lleva a cabo cuando se alimenta de tu comida.

Pero te sorprenderás al conocer el proceso de alimentación de una mosca doméstica pues, como sabemos, no tienen dientes ni una boca que le ayuden a triturar la comida, por lo que recurre a otras de sus aptitudes fisiológicas para comer.

Así, mientras se posa en tu platillo, no sólo lo succiona; primero vomita sobre él, pues esta es la única forma en la que puede pasar los alimentos a través de su organismo y, sin este vómito, sería imposible que sobreviviese. Para llevar a cabo esto la mosca identifica con sus patas cuando entra en contacto con un mueble, con la piel de un humano o con un alimento.

Eso permitirá que, cuando la mosca ponga a trabajar la trompa que tiene para succionar (conocida como probóscide), los alimentos no se atoren en ella, junto con su lengua, que se encuentra en el interior de su aparato bucal.

Y, aunque en redes sociales hay quienes quedaron sorprendidos con el proceso de digestión de las moscas, asegurando que no volverán a comer de su plato, luego de que un insecto se pose en él, los expertos aseguran que seguir comiendo no representa un gran daño para la salud de los humanos, asegurando que la visita de la mosca es tan rápida, que no permite que las bacterias que pudiera transportar se impregnen por completo en los alimentos.