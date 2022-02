Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

E n la cocina de un restaurante en San Juan, en pleno inicio del siglo XXI se hace la petición. Una mano discreta transfiere el material por debajo de la mesa. No se pasan cocaína, no se comparten yerbajos, se pasan la magia, que ya no es negra, sino azul. La deuda no es con un brujo, la deuda es con la ciencia. Traficar Viagra se puso de moda.