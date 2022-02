Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Comienzan las clases, pero antes de escribir sobre alternativas saludables para las loncheras, he decidido hablar sobre bocados dulces para celebrar o compensar. Siempre debemos pensar en comer saludable y en tener a la mano un menú nutritivo y sabroso. Pero pienso que las recompensas y los gustitos deben ser parte de nuestra oferta maternal. También es una oportunidad para mostrarles balance y disciplina sin caer en los excesos. Por eso durante los años de escuela, además de meriendas saludables, puedes incluir bocaditos dulces y decadentes para disfrutar después del día de clases. Aquí algunas de las recetas que me acompañaron durante las tardes en casa. Traten, como yo, de no servirlas en grandes cantidades para que disfruten cada bocado. ¡A cocinar!