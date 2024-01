Fentanilo en Puerto Rico: desafíos y peligros de una droga que cobra vidas silenciosamente

Así lo describe la doctora Luz Silva Torres, toxicóloga y expresidenta del Colegio de Químicos de Puerto Rico (CQPR), al indicar que, aunque en la isla no hay estadísticas certeras sobre esa situación, se sabe que las muertes por sobredosis de fentanilo han aumentado considerablemente en los últimos años. Y, aunque estamos por debajo de las muertes que se registran en Estados Unidos, no se debe a que la incidencia sea menor, sino debido a que “las muertes no están identificadas en el Registro Demográfico”. No obstante, la toxicóloga entiende que esa agencia está en el proceso de crear la codificación para poder adjudicar las muertes por fentanilo.