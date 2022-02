Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Este mes no sólo sabe a calabaza, sino también a dulces porque por tradición siempre los repartimos el día 31. No le hago mucho caso a todo lo negativo que a veces se dice sobre el Día de Halloween, más bien pienso en la niña que llevo dentro y en cómo me gustaba vestirme complaciendo alguna fantasía. A mis hijos les encantaba la fecha y era siempre una oportunidad para llevarlos a la cocina y practicar algunos postres. Hoy comparto algunas recetas que en años anteriores han pasado por nuestra mesa.