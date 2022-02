Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Sentirse fea, sola, no querida, gorda, inútil y hasta incapaz es tener baja y muy baja autoestima. No depresión. No es que se busque estar así, pero se siente como si la persona fuera una bolsa negra que el viento mueve en un callejón sin salida.