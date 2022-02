Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Mediante el uso de tecnología virtual psicólogos en la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) probaron que los niños que hablan por el teléfono celular mientras caminan por las calles tienen más riesgo de sufrir lesiones y hasta morir a causa de accidentes viales. Para realizar su estudio, los investigadores reclutaron a 77 niños de 10 y 11 años de edad, a quienes colocaron frente a un sistema de realidad virtual en tres pantallas que mostraba una intersección real del área de Birmingham, y vehículos de diferentes tamaños transitando por ella. Le pidieron a los chicos que cruzaran la calle seis veces sin usar el teléfono celular, y otras seis mientras lo utilizaban. Debían cruzar cuando lo consideraran más seguro. Al hacerlo se paraban sobre una superficie conectada a una computadora para registrar el momento exacto en que ponían el pie en la calle. ¿Qué encontraron? Al usar el celular les tomó en promedio 20% más tiempo comenzar a cruzar la calle y estuvieron 43% más propensos a ser impactados por un vehículo o recibir un alerta del sistema virtual. De igual manera, miraron 20% menos veces a ambos lados antes de cruzar y tuvieron menos tiempo de llegar a la otra acera antes de ser impactados por vehículos que se aproximaban. Los psicólogos encontraron que todos los niños, incluso aquellos experimentados en el uso de celulares, cruzando calles o que se describieron como muy atentos, eran más propensos a mostrar conductas riesgosas, “particularmente cuando trataban de realizar múltiples tareas ('multitask') mientras conversaban por el teléfono celular y tenían sus capacidades cognitivas reducidas para dedicarlas a actividades potencialmente peligrosas como cruzar calles”. “Los intereses comerciales mercadean activamente teléfonos celulares para niños, y firmas de investigación de mercadeo estiman que 54% de los niños de 8 a 12 años tendrán teléfonos celulares al finalizar este año, el doble del promedio para 2006”, indican los autores de estudio que publica este mes la revista Pediatrics. El estudio fue publicado por la estudiante de doctorado de UAB Despina Stavrinos con la colaboración la estudiante Katherine Byington y bajo la dirección del psicólogo David Schwebel. Stavrinos y Schwebel recalcan que el estudio no pretende sugerir que el uso de celulares sea negativo, sino que los niños no deben usarlos mientras cruzan la calle. Stavrinos exhorta a los padres a explicar a sus hijos que no deben hacerlo porque pone en riesgo su seguridad. El trabajo fue financiado parcialmente por el Injury Control Research Center de la universidad, con fondos conferidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un acuerdo cooperativo con la Administración Federal de Autopistas.