A pesar de su extrema delgadez, la 'top model' británica Kate Moss desmintió los rumores de anorexia que la han perseguido a lo largo de su carrera, en el número de septiembre de la revista estadounidense Interview. Según fragmentos adelantados, Moss, de 34 años, asegura que “nunca he sido anoréxica, así que nunca he llegado a estos niveles de delgadez”. Sin embargo, reconoce que “aunque nunca he sido huesuda, sí que recuerdo haber pensado no quiero estar tan delgada”. “Cuando hacía desfiles y volaba de forma económica, nunca nadie me daba de comer. O estaba en hoteles tan baratos que no tenían servicio de habitación”, afirma.