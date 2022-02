Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Recibí una carta de una lectora que me dejó pensando. Me preguntó qué cocinaba cuando estaba triste. Había terminado una relación y obviamente su estado de ánimo no era el mejor. Es cierto, la tristeza no se va tan rápido, lo que nos duele no se esconde con la mano. La persona que se va, no se olvida rápido si caló hondo. Los postres son de lo mejor para esos momentos, porque podemos compartirlos con la familia y amigos. Sirven para alegrarnos la vida y pensar en otras cosas. Hoy comparto recetas que me gustan mucho. Mañana será otro día. ¡A cocinar!