Luego de llevarse de manera virtual por los pasados dos años, regresa de forma presencial el evento de recaudación de fondos “Marcha por los Bebés”, organizado por la entidad sin finde de lucro March of Dimes Puerto Rico (MOD).

La actividad que celebra sus 26 años en la isla, tendrá varios elementos distintos al resto de las ediciones anteriores. Por ejemplo, esta será la primera ocasión que se llevará a cabo fuera del área metropolitana, específicamente desde el Complejo Deportivo de Fajardo. Además, será la primera vez que no se celebrará en verano, sino el jueves, 10 de noviembre, desde las 8:00 a.m., coincidiendo con el Mes Mundial de Concienciación por los Nacimientos Prematuros.

“Con este movimiento pretendemos energizar a todo el país, a todo Puerto Rico, a todas las comunidades, en el objetivo de amar y de proteger a los más pequeños y frágiles, nuestros bebés, muy en particular a los bebés prematuros” indicó Alma Seda, directora ejecutiva de MOD Puerto Rico. “Los embarazos prematuros siguen siendo el problema obstétrico número uno y es la primera causa de muerte infantil. Además, es causa de múltiples discapacidades físicas y mentales de carácter permanente. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un nacimiento prematuro? Va desde perlesía cerebral, retardación mental, problemas de visión, de audición, digestivos, problemas de conducta, de aprendizaje, entre muchísimos otros”.

El bebé Gabriel, nacido a los 28 meses de estar en el vientre de su madre, es la imagen de la "Marcha por los Bebés" de este año. (Suministrada)

El objetivo de este evento es crear conciencia sobre la importancia de que todo bebé nazca a término y sano, y recaudar los fondos necesarios para continuar con los esfuerzos para prevenir los nacimientos prematuros. Según la organización, este es un llamado urgente a tomar acción en pro de la salud de los más pequeños y frágiles. Los datos más recientes revelan que 11.6% de los nacimientos en Puerto Rico en el año 2020 fueron prematuros. Este representa uno de cada ocho nacimientos. Dentro de los estados y territorios en Estados Unidos, la isla ocupa la séptima posición en nacimientos prematuros. Hace varios años atrás, Puerto Rico ocupaba la primera posición.

“March of Dimes sigue trabajando para traer más bebes saludables al mundo, pero ahora también nos enfocamos en las madres embarazadas, ya que son un todo, que representan el futuro de Puerto Rico y del mundo entero”, comentó, por su parte, el doctor Juan Salgado, síndico nacional y presidente de la Junta de Directores de MOD Puerto Rico.

La “Marcha por los Bebés” de este año, que se espera cuente con la participación de sobre 3,000 personas, quienes marcharán aproximadamente dos millas desde el Complejo Deportivo de Fajardo, regresando al lugar de origen, donde continuará el evento familiar. Equipos de caminantes, constituidos por grupos de familiares, empresas, instituciones educativas y de salud, así como organizaciones de base comunitaria, serán de los grupos que se espera que caminen ese día.

Madrina del evento

La cantante, actriz, bailarina y presentadora puertorriqueña, Ana Isabelle, fue anunciada como la madrina del evento del 20 de noviembre en Fajardo, algo que la hace sentir muy honrada. “Me honra muchísimo estar aquí y ser parte de la ‘Marcha por los Bebés’ este año y espero que para toda la vida sepan que pueden contar conmigo. Esta causa ha tocado mi corazón grandemente desde que el doctor Juan Salgado, que es un ángel en mi vida, una persona a la que quiero mucho y respeto, me presentó lo que hacían y quedé impactada”, expresó la intérprete de éxitos como “Por amarte así” y “Quién dijo amigos”. “Honestamente no lo conocía del todo y de verdad que, para mí, es una bendición poder representarlos, poder ser la madrina, poder ayudarlos, apoyarlos a lograr la meta de recaudación y crear conciencia”.

Ana Isabelle es la madrina de la "Marcha por los Bebés" de la organización March of Dimes. (Suministrada)

Entretenimiento familiar

Como parte de lo que será una “ciudad” llena de carpas y estaciones con distintas actividades para los más pequeños y sus familiares, también habrá una tarima desde donde se interactuará con el público y donde se presentará la cantante Marileyda Hernández, quien tendrá a su cargo el tema “Marcha por los bebés. De la misma forma, estarán presentes el grupo de personajes infantiles conocidos como Héroes Reales de Puerto Rico, así como la Payasa Floritina, quien deleitará a los niños con su humor y dulzura. Uno de los momentos cumbres sucederá cuando los niños que así lo deseen participen de una corta carrera de súper héroes, donde estos correrán vestido con unas capas alusivas a la actividad.

Este año, la organización tiene como meta recaudar $250,000 y, para lograr dicha meta, MOD busca auspicios para el evento y equipos de caminantes que aporten un donativo con su inscripción. También está promoviendo una campaña de “estampitas” de MOD, así como con la creación de los “Murales de esperanzan por los bebés de Puerto Rico”, los cuales se les está pidiendo la participación a empresas privadas e instituciones educativas. Por otro lado, el público en general puede realizar donativos a MOD a través de ATH Móvil (787-671-4818) o enviando un cheque a la organización a la dirección 40 Calle Ponce de León, Urb. Pérez Morris, San Juan, PR, 00918.

También se pueden adquirir artículos de promoción como camisetas, capa de súper héroe para niños y pulseras, entre otros. Para registrarse al evento, accede el sitio web: www.marchforbabies.org/event/puertorico. Para información adicional, puede llamar al 787-602-6942, al 787-671-4818 o visita la página de Facebook, bajo March of Dime San Juan PR.