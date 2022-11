El cantante Víctor Manuelle y la Fundación De Frente al Alzheimer regresan con su tradicional evento “Camina por tu héroe”, en el que cada año se recaudan fondos para ayudar, tanto a cuidadores y familiares, como a pacientes con este trastorno neurológico progresivo.

La caminata simbólica será el domingo, 20 de noviembre, desde las 12:00 del mediodía en el Pabellón de la Paz del parque Luis Muñoz Rivera. Como en los años anteriores se realizarán talleres con expertos en el tema de esta condición y se regalará material educativo a los asistentes.

Tras una pausa en 2020 a causa del Covid-19, y un evento especial realizado el año pasado, los participantes comenzarán a caminar a partir de las 3:00 de la tarde, saliendo del 450 de la Avenida de la Constitución, en San Juan (frente al edificio Torre de la Reina), bordeando todo el parque Luis Muñoz Rivera.

“Estoy muy entusiasmado porque este año volvemos a caminar. Poder compartir de primera mano con los pacientes y sus familiares es una experiencia inolvidable. Este esfuerzo lo hacemos para ellos y nos llena de satisfacción ver la alegría con la que disfrutan estar en el evento”, comentó en un comunicado de prensa Víctor Manuelle, quien cuenta con una nominación para la próxima edición de los Latin Grammys como Mejor Álbum de Salsa por su más reciente producción Lado A Lado B.

“Será, más que nada, algo simbólico, porque tendremos pacientes con nosotros. Pero es un recorrido lleno de mucho amor y apoyo a los familiares y pacientes de esta condición que ocupa la cuarta causa de muerte en la Isla”, señaló en la comunicación Ivonne Rivera, directora ejecutiva de la Fundación “De Frente al Alzheimer”.

Como parte de los esfuerzos de recaudación de fondos, las tiendas Me Salvé tendrán a la venta unas camisetas conmemorativas que ya pueden adquirirse a un costo de $10.00.

Larry Monge, director de mercadeo de las tiendas Me Salvé, destacó en el comunicado que esta es la tercera ocasión en la que colaboran con este evento y no dudaron en sumarse nuevamente con las ventas de camisetas, que están disponibles en sus 100 tiendas alrededor de la Isla.

“Tuve la oportunidad de conocer a Víctor Manuelle en nuestras facilidades para una ocasión en que lanzó su disco de Navidad y se vendió en nuestras tiendas. En un aparte, me habló de su labor para la Fundación ‘De Frente al Alzheimer’ y me pareció un esfuerzo maravilloso, aparte de que me sorprendió su entrega y convicción, por lo que no hemos dudado ni un minuto en apoyarlos”, señaló Monge.

Por su parte, Rivera destacó que todos los recaudos de este evento se quedan en la isla para las familias de Puerto Rico, ya que están destinados al programa de asistencia económica “Ayuda a pacientes”. Este programa funciona con una convocatoria anual, y después de que se evalúan las solicitudes, se ofrecen reembolsos de gastos relacionados al cuidado de pacientes de escasos recursos en la Isla.

Las personas pueden comunicarse mediante correo electrónico a ayuda@defrentepr.com o por correo regular a: De Frente al Alzheimer, 130 Ave Winston Churchill, PMB 154, San Juan Puerto Rico, 00926-6018. Los interesados en solicitar ayuda económica pueden llenar la solicitud a través del portal www.defrentepr.com

De acuerdo con información publicada por el Departamento de Salud, se estima que en la isla hay aproximadamente 60 mil personas con la enfermedad de Alzheimer, condición que ocupa la cuarta causa de muerte en el país. Según las estadísticas publicadas, el 55 por ciento de los pacientes tienen 85 años o más y el 64.8 por ciento son mujeres.

Desde su fundación, “De Frente al Alzheimer” ha otorgado cerca de $400,000 en ayudas económicas. La organización sin fines de lucro fue creada en el año 2015 y desde entonces, ha contado con el apoyo del cantante Víctor Manuelle. Gracias a los esfuerzos realizados, han podido ayudar a más de 450 familias puertorriqueñas mediante el reembolso de gastos relacionados con el cuidado del paciente de Alzheimer, tales como servicios de acompañante, enfermería, servicios y equipos médicos, pañales para adultos y medicamentos, entre otros.

Personas interesadas en realizar donativos, pueden hacerlo a través de ATH Móvil, en el renglón de “Donar”, a la cuenta: DeFrentealAlzheimer. También pueden hacerlo por Paypal, desde el portal www.defrentepr.com.