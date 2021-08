¡Llegó el momento de regresar a las aulas y de poner en práctica lo aprendido en cuanto a la protección y prevención del COVID-19! Naturalmente, son mixtas las emociones las que experimentan los niños y las niñas, así como sus progenitores, que van desde el temor, un poco de ansiedad y la expectativa.

Sin embargo, el regreso al salón de clases es imperativo, así coincidieron las expertas Naychaly Rivera Nieves, doctora en consejería psicológica, y Monsita Nazario Lugo, doctora en consejería escolar y de familia. Y es que, según investigaciones de las universidades de Stanford y Washington, apuntan a un aumento en la depresión en los niños.

“Más de 60% de los niños están deprimidos o identificando lo que son síntomas de depresión leve con la sensación de aislamiento y el cansancio de utilizar los medios de comunicación. El estar aislado por más de año y medio, muchos niños y adolescentes solos, sin oportunidades más allá del uso de los teléfonos, los ha impactado. Muchos de ellos me han verbalizado lo drenados que se sienten, que ya no quieren iniciar un ‘meeting’, dicen ‘ya no tengo amigos’. El asunto de percibirse distanciados en la mente de un niño y adolescente, es que estoy completamente alejado, no tienen referencias, no tienen con quién jugar, sienten que en su casa son solo un peso, ‘porque estoy interrumpiendo a papá y a mamá'”, explicó la doctora Rivera Nieves.

Asimismo, añadió que la desmotivación, sin tocar el aspecto de la disminución en el aprovechamiento académico, ha sido exponencial.

“Se preguntan, ‘¿para que voy a hacer esto?’. No hay ningun sentido de pertenencia de grupo, de por qué tienen que aprender. Los más pequeños simplemente no tienen voz. Es increíble cuántos he visto con indicadores de suicidio. Me han indicado, ‘yo me quiero morir porque al final del día todo se lo va a llevar el COVID, para qué quiero vivir’. Estamos hablando de historias bien delicadas”, agregó la experta.

Para la doctora Rivera Nieves, el sistema escolar no solo los ayuda y aporta, sino que les permite tener unos intercambios que jamás se logran con las plataformas digitales. Ese intercambio humano es imperativo que se pueda comenzar e ir adaptándose, puesto que el COVID-19 va a estar presente por un periodo indefinido y se tienen que ir retomando las rutinas, aun con el repunte de casos y con la variante Delta, considerando que es la más contagiosa.

Por otra parte, la doctora Nazario Lugo planteó durante este tiempo se les ha estado enseñando a nuestros niños, y ellos han estado aprendiendo, nuevos protocolos y nuevas maneras de manejarse ante situaciones difíciles. Por tal razón, establece que esta es la oportunidad para ellos regresar a la escuela y recuperar esa interacción humana, y que empiecen a aplicar lo aprendido.

“Se darán cuenta de que si siguen las instrucciones y aplican lo que se les ha enseñado, trabajan con los protocolos que ya ellos están manejando mucho mejor que al principio, volverán a tener sus rutinas y a tener un aprendizaje dentro de un entorno y cuidarse de una manera efectiva de lo que es el COVID-19″, manifestó.

La interacción es necesaria, por lo que para que el regreso a clases sea exitoso y ordenado, las expertas recomiendan:

1. Identificar y aceptar las emociones mixtas que manifiesten los niños y, de ser necesario, buscar ayuda profesional para poder manejarlas. A medida de que nos comunicamos y organizamos, el miedo aunque no se vaya, les permitirá caminar e ir manejando la situación sobre la marcha.

2. Permitir que expresen la emoción sin que esto signifique que hay algo malo. El adulto debe poder darle una retroalimentación mucho más sana para que de ese modo el proceso sea más fácil para todos. Valida esas emociones, expresa la emoción y nota que esa emoción no va a llegar sola, sino con diferentes pensamientos y sensaciones, entre los que identifica: dolor de barriga, sensación de mariposas en el estómago, no poder dormir, dolor en el pecho. Recuérdale que van a haber unos protocolos, lo que significa que son unos pasos a seguir y la maestra o maestro lo va a explicar

3. Evitar un lenguaje en el que se transmita terror, inseguridad y vulnerabilidad excesiva. Es inevitable que los adultos no transmitan emociones como temor, ansiedad y miedo. No obstante, lo que podemos cuidar es el lenguaje que se utiliza, incluyendo la expresión facial. Sé mesurado y no uses expresiones de ideas catastróficas.

4. No es momento para improvisaciones, sino de implementación y de traer soluciones en el que padres y maestros puedan integrarse. Aprenderse el protocolo de la escuela o colegio de tu hijo o hija, te permitirá transmitírselo y velar por su cumplimiento.

5. A aquellos estudiantes menores de 12 años y que aún no pueden vacunarse, deben poder adaptarse el espacio personal. Explícale que hay un espacio seguro, que se conoce como el espacio personal, que se logra al extender los brazos hacia el frente. Hazle entender que esa es una distancia segura, además de reforzarle el uso de un kit de higiene y tener como costumbre el uso regular de lavado de manos.