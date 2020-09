Desde antes que la pandemia del coronavirus no dejara otra opción que permanecer en los hogares para evitar contagios, por la mente de Jomarie Arturet rondaba la idea de crear un producto que fusionara todas sus pasiones y que, a su vez, ayudara a proteger el planeta.

“Como buena amante del champagne que soy, acostumbro a acumular botellas. Así que me puse a pensar qué podía hacer con ellas. Las alternativas no tardaron en llegar. Me puse manos a la obra, adquirí la maquinaria necesaria para cortar las botellas y comencé a educarme”, relató Arturet, de Bubbly Candles & Co.

Tras varios intentos y largas horas de aprendizaje, finalmente consiguió lo que buscaba: un corte limpio y sin imperfecciones. A los pocos días de este logro llegó el COVID-19 a la isla. Sin dejar que el miedo, la preocupación y la desesperación se anidaran en su hogar, Arturet -quien por más de 23 años se ha dedicado a la industria hotelera- encontró la oportunidad para terminar de darle forma a su negocio.

Según esta conocedora de vinos, champagne y espumosos, en medio de la crisis sanitaria ordenó una máquina que se acoplara mejor a sus necesidades, y YouTube se convirtió en la mejor institución para mejorar sus destrezas, especialmente, para combinar aromas. En ese proceso también descubrió que cortar cristales es todo un método científico en el que hay que emplear frío, calor y fuerza.

“El principal propósito de estos productos es la sustentabilidad. El segundo, que transmitan paz y tranquilidad a todo el que los adquiera. No me conformé con lo tradicional y decidí ir más allá. Desde la cera hasta la mecha que utilizo, son productos orgánicos. Todos los componentes de mis velas son amigables y contribuyen a la conservación del medioambiente”, dijo la propietaria con satisfacción.

Una vez se aseguró de que tenía en sus manos lo que siempre quiso ofrecer a sus futuros clientes, Arturet pasó a lo que -según reveló- es su parte favorita: la creación y mezcla de fragancias. Todas están basadas en sus gustos y preferencias a la hora de degustar una buena copa. Desde lavanda con miel, cítricos y mandarinas con el inigualable olor a champagne, la primera colección de Bubbly Candles & Co. llevará el nombre de “I’ll Toast To That” que en español significa “Yo brindaré por eso”.

Los interesados podrán comenzar a realizar sus órdenes a través de las redes sociales de la compañía desde el próximo lunes, 19 de octubre cuando se celebra el Día Mundial del Champagne. Todas las velas tendrán la etiqueta original del vino o espumoso y en la parte posterior estarán identificadas con una descripción sobre la elaboración, el aroma y la firma de hecho a mano en San Juan.

Arturet describió sus productos como “un acento maravilloso, con elegancia y que se convertirá en una pieza de conversación sin importar el lugar donde lo ubiques. Es algo único, que además imparte una sensación de romanticismo para un momento especial en pareja o a solas porque vivimos unos días donde tenemos que mimarnos nosotros mismos porque nos lo merecemos”, sostuvo.