Suena demasiado simple, pero es verdad: usted probablemente no mira a los ojos de los hombres y les sonríe, con una verdadera sonrisa. No esa ficticia, seca que parece una mueca con la que saluda a sus compañeros de trabajo o al empleado de la ventanilla del banco. Tiene que ser una sonrisa real, una que diga "Me gustas". Debe ser cálida, coqueta, amable, feliz. Usted puede hacerlo. "Recuerde que el coqueteo es imprescindible si quiere conseguir pareja. Las citas a ciegas no se producen muy a menudo, usted necesita hacer algo más si quiere encontrar un amor verdadero", señala la doctora Alisa Goodwin, autora del libro "Secretos del juego del coqueteo para poder casarse con un buen hombre".