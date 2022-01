Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Que alguien me explique porque no entiendo. Conocido de todos es el esfuerzo publicitario de las compañías de telefonía celular en Puerto Rico. No hay día en que no sea bombardeada, ya sea por prensa escrita, radio o televisión, con innumerables anuncios en los que se venden como las mejores. Cada una de estas compañías asegura brindarle a sus clientes no sólo un excelente servicio sino una buena señal.