Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Hay mujeres que aman demasiado. Tanto que a veces nos tropezamos con mujeres que han hecho acuerdos extraordinarios para permanecer con su pareja. Hace un tiempo conocí una mujer que rompió todos mis esquemas. Después de muchos años de matrimonio y varios hijos, él tomó la difícil decisión de admitir su homosexualidad y se fue a vivir con su pareja. Sin embargo, no se han divorciado. Ella no quiere entender que él no desea volver con ella, que ya la relación no funciona y que los intereses de cada quien cambiaron. Ella prefiere una relación a medio tiempo y sin sexo.