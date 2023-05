La manera en que vives tu sexualidad tiene distintos efectos en tu cuerpo y emociones, de manera tan diversa como sucede con otros aspectos como la alimentación. Mucho más si tomamos en cuenta que prácticamente nadie vive su sexualidad exactamente de la misma manera que las otras personas.

¿Te has preguntado, por ejemplo, qué le pasa a tu cuerpo si dejas de tener relaciones sexuales después de hacerlo regularmente?

Tener relaciones sexuales regularmente se relaciona con beneficios para la salud, como reducir el estrés, regulación cardíaca, quemar calorías y hasta mejorar tu autoestima. No obstante, tampoco significa que si eres una persona que tiene esta actividad usualmente seas sana y si no tienes sexo constantemente te encuentres mal de salud, así como lo dice el portal Health.

La decisión de tener relaciones con cierta frecuencia o no tenerlas en lo absoluto solamente te corresponde a ti. Ahora bien, dicho lo anterior, no tener sexo con frecuencia puede traer efectos a tu salud mental como física. “Los periodos ‘de sequía’ a largo plazo pueden predisponer a la depresión, la ansiedad y un mayor estrés”, dice el especialista en fertilidad y ginecólogo Lucky Shekhon para el portal Well and Good.

A continuación, te contamos qué le pasa a tu cuerpo si dejas de tener relaciones

1. La vagina puede perder lubricación

De acuerdo con información del portal Health, las mujeres que se encuentras principalmente en la menopausia y dejan de tener sexo por largos periodos de tiempo, pueden comenzar a experimentar sequedad vaginal, además que el canal se puede volver más estrecho. Debido que durante esta etapa, el cuerpo produce menos estrógeno, esto provoca que la vagina se sienta estrecha y seca, es mejor conocida como atrofia.

No tener relaciones también puede que empeorar la atrofia vaginal, debido a que cuando se tiene sexo la vagina tiene mayor lubricación, fluye la sangre de los órganos sexuales y ayuda a que los tejidos se mantengan vastos.

“Con el tiempo, las mujeres posmenopáusicas que tienen un suministro reducido de estrógeno pueden notar que el diámetro de la vagina se vuelve más pequeño si no tienen relaciones sexuales”, dice la obstetra y ginecóloga Christine Greves. Sin embargo, en su experiencia, tienen que pasar al menos cinco años sin tener relaciones para que eso pase.

2. Mayor riesgo de enfermedades cardíacas

De acuerdo con el portal Leicestershire Live, basado en un estudio, tener sexo regularmente (dos veces por semana) reduce las posibilidades de que se tengan arterias obstruidas, en comparación a las personas que no tienen relaciones sexuales con frecuencia o son nulas. Las personas que solamente tienen relaciones una vez al mes o nada, son más propensas a contraer enfermedades cardíacas; una de las razones es que mantenerte en movimiento en la cama hace que tu cuerpo, sangre y hormonas se encuentren activas, esto estimula el sistema y hace que fluya de buena manera, así como lo dice WebMD.

3. Aumento de estrés

La sexóloga Rebecca Story comenta para el portal Well and Good que, al no tener relaciones sexuales u otra forma de actividad física regularmente (correr, yoga, gimnasio, etc.), es muy probable que se vea un aumento en la presión arterial y niveles de estrés, ya que al no tener esa liberación los niveles de estrés aumentan, por lo tanto el ánimo puede disminuir.

La profesora Gail Saltz de la Escuela de Medicina Weill-Cornell de NY Presbyterian Hospital dice que durante un orgasmo se libera oxitocina, lo que ocasiona que tu cuerpo sienta un aumento de ánimo, vínculo emocional y, a su vez, baja de estrés o ansiedad. Cuando dejas de tener relaciones, tu cuerpo deja de producir algunas sustancia químicas para sentirte en buen estado, esto podría comenzar a afectar tu salud mental, a su vez estrés y ansiedad, así como lo informa el portal Health.

4. Los niveles de excitación disminuyen

Un artículo del portal Leicestershire Live informa que al no tener relaciones sexuales pierdes lubricación, por lo tanto, puede provocar problemas para excitarte y mucho más para alcanzar el orgasmo cuando vuelvas a querer tener sexo.

Al no tener sexo, te lleva a no quererlo en general: “Para algunos, esto tendrá el efecto de que será más difícil excitarse, incluso si así lo desea”, como dice la doctora Carol Queen para Well and Good

5. Dormir menos

Al tener relaciones sexuales, liberas muchas hormonas como la prolactina, estrógeno y oxitocina, por lo tanto, tu cuerpo se relaja; eso hace que tengas un mejor sueño y mayor descanso. Por lo tanto, al no liberal esas hormonas puede que tengas más problemas para dormir y para tener un sueño reparador y de calidad.

6. Mayores probabilidades a enfermarte

De acuerdo con Leicestershire Live, al tener sexo el sistema inmunológico recibe un impulso, por lo que produce inmunoglobulina A; con ésta, el anticuerpo que combate enfermedades, principalmente la gripe. Según la Universidad de Wilkes, dice que las personas que tienes relaciones sexuales dos veces por semana producen 30% más que quienes no tienen.