Desde que comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19, muchas personas han expresado su preocupación por el posible efecto adverso que podría tener la vacuna en su salud debido a sus padecimientos crónicos. Sobre todo, en pacientes con enfermedades autoinmunes, con trasplantes de órganos, en tratamiento contra el cáncer y los que usan medicamentos inmunosupresores, entre otras patologías.

“Es una de las principales preocupaciones que tienen muchos pacientes”, acepta el reumatólogo Oscar Soto Raíces, presidente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas (FER).

Sin embargo, el reumatólogo enfatiza que tanto las personas que tienen condiciones autoinmunes o que están en medicamentos inmunosupresores se pueden vacunar.

“Las dos vacunas son seguras para las personas con enfermedades autoinmunes, condiciones crónicas o inflamatorias o que están en medicamentos inmunosupresores, biológicos o inmunomoduladores. No tienen mayores riesgos que los que tiene el resto de la población”, añade Soto Raíces, aunque indica que la efectividad de las vacunas en estos pacientes puede ser un poco menor.

“Algunos medicamentos inmunosupresores pueden interferir con la respuesta inmune que uno espera que se desarrolle después de ser vacunado. La vacuna contra COVID-19 se ha dado de una forma tan rápida que no ha habido mucho tiempo para hacer este tipo de análisis y estudio como uno quisiera”, explica el reumatólogo.

Se refiere también a que todavía hay pocos datos, aunque resalta que se tiene experiencia de otras vacunas, como la de la influenza y la de neumococo, que se han puesto en estos pacientes y se ha estudiado la respuesta.

“En general, los medicamentos inmunosupresores pueden atenuar esa respuesta inmune que uno espera tener con la vacuna. Pero la recomendación que tenemos hasta el día de hoy es que no deben dejar de tomar sus medicamentos para vacunarse sin antes consultarlo con su médico”, advierte el reumatólogo.

Al mismo tiempo, resalta que se les sugiere a estos pacientes vacunarse aun si la respuesta del sistema inmune ante la vacuna no es tan robusta como se espera. “Comoquiera ese paciente va a desarrollar una respuesta y se va a proteger”.

Enfatiza, por ejemplo, que pacientes de lupus, artritis reumatoide y artritis psoriásica no tienen ningún riesgo con la vacuna, al igual que no hay contraindicación para personas que tienen trasplantes de riñón u otro órgano. De hecho, señala que a estos pacientes se les ponen todas las vacunas posibles para que estén más protegidos.

De forma parecida se expresa el doctor Jorge Santana Bagur, director de la Unidad de Investigaciones Clínicas sobre SIDA (ACTUS en inglés), del Recinto de Ciencias Médicas.

“Las vacunas que están aprobadas hasta ahora, Moderna y Pfizer, son seguras porque no tienen virus vivo ni virus atenuado”, explica el infectólogo e investigador, quien menciona que en los estudios clínicos con estas vacunas se incluyeron a pacientes de VIH. Pero comenta que al principio hubo cierto tipo de leyenda urbana en la que se decía que los medicamentos retrovirales los protegían. “Pero realmente eso no se ha podido estudiar a fondo y lo que se recomienda es que se vacunen”.

“Las vacunas son seguras desde el punto de vista de administración. Inclusive, en Inglaterra y Alemania los pacientes de VIH caen dentro de una categoría especial si tienen los linfocitos CD4 por debajo de 200 porque los consideran en mayor riesgo y caen en el grupo de los mayores de 65 años con condiciones comórbidas. Quiere decir que están en la fase 1-b y fase 1-c para ponerse la vacuna”, agrega Santana Bagur, tras coincidir en que aún para los pacientes con enfermedades severas no hay ninguna contraindicación.

Aunque los medicamentos inmunosupresores pueden atenuar la respuesta inmune, se recomienda la vacunación porque protege a la persona de los síntomas graves que causa el COVID-19.

Pero recuerda, como ya se ha publicado, que las personas que sufren de alergias severas, del tipo anafilácticas, en las que se cierra la tráquea y no pueden respirar, por el momento no se recomienda que se pongan la vacuna. No obstante, dice que los que tienen alergias moderadas como puede ser la rinitis no tienen ninguna contraindicación para ponerse la vacuna. Tampoco los que son alérgicos a la penicilina o el huevo.

“Pero hago hincapié con los pacientes que han sido alérgicos al interferón pegilado (se usa en el tratamiento de la hepatitis B crónica o de hepatitis C), porque tiene un componente (etilenglicol) que también lo tienen ambas vacunas y puede causar una alergia casi inmediata”, explica el doctor Santana Bagur, quien enfatiza en la importancia de que cada persona con una condición de salud crónica consulte con su médico para determinar si es candidato para ponerse la vacuna.

Se debe recordar, enfatiza por su parte la alergista e inmunóloga Sylvette Nazario, que el COVID-19 es una condición que puede ser fatal.

“Las personas que toman medicamentos para suprimir su sistema inmune también están en un riesgo aumentado de contagio. Y aunque la vacuna no sea óptima (para crear inmunidad en estos pacientes) -que no se ha probado y no hay datos al respecto-, aun así, es una ayuda y es mucho mejor que contagiarse”, enfatiza.

De hecho, la inmunóloga reitera que, aunque la respuesta de neutralización del virus sea menor, es mucho mejor que la que provee un suero de la persona infectada. “Por eso la recomendación es a que se vacunen”.

Novedoso mecanismo

Según explica la doctora Nazario, las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan lo que se conoce como ácido ribonucleico mensajero o mRNA (en inglés), con un fragmento de las “instrucciones” del virus que causa el COVID-19.

Se trata, de hecho, de una novel tecnología que permite que las propias células del cuerpo produzcan una proteína que es única del virus (inducen a las células a comportarse como si estuvieran infectadas y así se activa el sistema inmunológico sin la presencia actual del virus). De esta forma, cuando una persona entra en contacto con el virus, su sistema inmunológico reconoce que esa proteína única no debería estar en el cuerpo y responde produciendo defensas naturales contra la infección y evitando el contagio.

Las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan lo que se conoce como ácido ribonucleico mensajero o mRNA (en inglés), una novel tecnología que permite que las propias células del cuerpo produzcan una proteína induce a las células a comportarse como si estuvieran infectadas para activar el sistema inmunológico. (Sebastiao Moreira)

“El mRNA de la corona del virus está encapsulado en una molécula de grasa que es una nanopartícula que va al ribosoma de las células para producir la proteína y cuando el sistema inmune la detecta, hay una respuesta humoral (para generar anticuerpos)”, detalla la doctora Nazario, mientras enfatiza que ese mRNA no se integra al ADN de las personas.

De hecho, los profesionales de la salud ya han aclarado que es sintético y desaparece en unas horas, no se integra en los genes, ni altera el cuerpo. Además, estas dos vacunas son las únicas, hasta ahora, que utilizan la tecnología de RNA mensajero, en lugar del método convencional de utilizar algún fragmento vírico.

Según han publicado, ambas farmacéuticas, las vacunas reducen los síntomas de COVID-19 en un 95% en el caso de la vacuna de Pfizer y en un 94.1% la de Moderna.

“Es muy importante que el mensaje llegue a la gente de que se vacunen. Esto es casi milagroso que, ante una enfermedad tan letal que se ha llevado a tanta gente y que es tan contagiosa, y que en menos de un año se haya logrado unas vacunas con una efectividad de 95% y 94%”, resalta la doctora Nazario.

Efectos esperados

Los efectos secundarios de la vacuna, según el doctor Jorge Santana Bagur, son los esperados como en casi cualquier tipo de vacuna. Entre ellos, un poco de dolor en el brazo y, en algunos casos, malestar leve.

“Las segundas dosis siempre tienden a dar más efectos adversos, pero en general son pocos. No he visto, en más de 900 personas que se han vacunado, una reacción adversa severa. Tanto la vacuna de Moderna como la Pfizer son muy tolerables. Pero, según los estudios de ambas farmacéuticas, después de la segunda puede haber fiebre, escalofríos y dolor de cabeza y en el cuerpo”, explica.

Según el infectólogo los efectos secundarios de la primera dosis pueden aparecer en un porciento de la población que puede oscilar entre un 11 y un 17%. Mientras que con la segunda dosis está entre un 27 a un 30%. “Si en la primera dosis te dio fiebre y malestar general, en la segunda puede ser un poco mayor los síntomas. Pero, afortunadamente no duran más de 24 horas”.

Ventana de tiempo para la segunda dosis

Aunque se ha comentado la posibilidad de no poner la segunda dosis de la vacuna en el tiempo estipulado por farmacéutica (tres semanas después de la primera dosis con la vacuna de Pfizer y cuatro semanas para la de Moderna) con el propósito de vacunar a más personas, la doctora Sylvette Nazario enfatiza que eso no se debe hacer.

“La FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) hizo una recomendación en contra de que amplíe el tiempo en que se va a poner la segunda dosis. Hay dos problemas: en la primera dosis la respuesta (inmunidad en la vacuna de Pfizer) es de 56% y la segunda dosis tiene un ‘timing’ para fortalecer esa primera a un 95%”, explica la inmunóloga. Mientras que la de Moderna es de 52% con la primera dosis y sube a 94.1 con la segunda.

Nazario destaca que los ensayos clínicos que se hicieron con las vacunas utilizaron esa ventana de tiempo para lograr una mayor eficacia. “Pero si por vacunar a más gente haces que la efectividad general de la población baje a la mitad, lo que puede pasar es que vas a crear cepas resistentes y entonces a nadie le va a funcionar la vacuna. Por eso la recomendación del FDA es no cambiar la fecha de la segunda dosis, que es tres semanas para Pfizer y cuatro para Moderna”