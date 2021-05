Natasha Laureano tenía 22 años cuando tuvo a su primera hija, a quien lactó hasta que la niña entró a kínder a los cinco años. Una experiencia que ella describe como “divina”. Y aunque en ese momento pensaba que no iba a tener más hijos, la vida le tenía guardada algunas sorpresas, unas más agradables que otras.

“Mi primera hija solo tomó leche materna los primeros seis meses de vida, no agua, no compota, no cereales. En aquel momento no estaba tan de moda esto de la lactancia y fue una lucha con toda mi familia porque todo el mundo tenía un opinión”, comenta Natasha en tono jocoso.

Por ejemplo, recuerda que le decían que la niña se iba a morir de hambre, que le tenía que dar agua, compota o mezclar con cereal. Hasta que se puso firme y les dijo a todos que lo quería hacer a su manera y que debían respetar su decisión.

Seis años después, en un chequeo regular con su médico, el fenecido ginecólogo Luis Rivera Cubano, le consultó su deseo de que le sacaran un fibroadenoma (tumor benigno común no canceroso) que tenía en un seno. Él estuvo de acuerdo y ella sacó cita con una cirujana, quien le dijo que primero quería hacer una biopsia antes “para irnos a la segura”.

PUBLICIDAD

Fue cuando se descubrió que tenía cáncer, un carcinoma in situ (encapsulado), lo que, dentro de todo, era una buena noticia.

Pero luego de ese “balde de agua fría” y de una serie de exámenes que se tuvo que hacer, recibió otra noticia que tampoco esperaba: estaba embarazada.

“La recomendación en ese momento era la terminación del embarazo. Pero yo pedí tiempo para procesarlo todo y le pedí a Dios que me diera una señal de cómo manejar la situación”, cuenta la madre, quien se describe como una persona muy positiva, de paso firme y que no se quebranta fácilmente.

La señal esperada llegó a las diez semanas de embarazo, cuando su nena le dio un abrazo “de la nada” con un beso en la barriga y le dijo “mamá yo quiero una hermanita”. Para ella, esa era la señal que esperaba.

“Yo me encerré en el baño a llorar y decidí que esa niña iba a nacer. Me encomendé a Dios, me eduqué y combiné la medicina tradicional con la natural. Cambié drásticamente mi alimentación y junto con el doctor Rivera Cubano y la doctora Lauren Lynch (especialista en embarazos de alto riesgo) evaluaron todo, me dieron el visto bueno y dijeron que me iban a monitorear constantemente”, explica Natasha.

Pero le recomendaron que al comienzo del segundo trimestre del embarazo se hiciera una lumpectomía, técnica quirúrgica para sacar un tumor localizado.

Sin embargo, ella les dijo que mientras estuviera embarazada “no me iban a tocar ni hacerme ninguna cirugía”. Hasta que a las 37 semanas le indicaron que había que inducir el parto porque podía haber complicaciones severas. Y las probabilidades de que terminara en cesárea, como ya le había advertido su doula, eran altas, algo que ella no quería.

PUBLICIDAD

“Yo, bailarina al fin, me levanté, empecé a caminar por la habitación y a hacer ‘squats’ (sentadillas), con la mente enfocada en que me tenía que ir de parto natural”, recuerda. Finalmente logró parir y la bebé, que supuestamente no iba a pesar más de tres libras, pesó siete libras con 15 onzas y nació saludable. “Dios estaba ahí”, asegura, tras indicar que la llamó Valentina (por su valentía en nacer) y Zoé, porque significa llena de vida.

Lactar con un seno

Justo después de nacer su “pequeña guerrera” y “mi milagro de vida”, le dijeron que se tenía que operar de inmediato, pero Natasha Laureano pidió seis meses adicionales para lactar a su hija. (Isaac Bencid/ Especial para El Nuevo Día)

Natasha explica que justo después de nacer su “pequeña guerrera” y “mi milagro de vida”, le dijeron que se tenía que operar de inmediato. Pero ella pidió seis meses adicionales para lactar a su hija. Fue un tiempo que también aprovechó para hacer un banco de leche materna que guardaba en el congelador de la casa porque no tenía claro cuánta leche iba a tener con un solo seno.

Luego de la cirugía, una mastectomía radical con reconstrucción al momento, Natasha dice que los cirujanos le comentaron que nunca habían hecho una cirugía de este tipo con una madre activamente lactando.

De hecho, recuerda que le dijeron que cuando abrieron “había baldes de leche”. Fue una cirugía complicada y luego de despertar de la anestesia, a pesar del dolor tan fuerte que sentía, se negó a tomar medicamentos porque estaba decidida a seguir lactando con un solo seno, por lo menos por un año más.

Precisamente, comenta que por eso también atrasó la cirugía y reconstrucción del otro seno -que se hace para que esté igual al que ya le habían reconstruido. Más aun cuando diagnosticaron a la niña con dermatitis crónica y salió alérgica a todas las nueces, al huevo, a toda proteína de la leche de la vaca, así como a perros y gatos. Por eso siguió lactando a la niña hasta que cumplió el año y comenzó a hacer la transición con leche de coco.

PUBLICIDAD

Natasha tendría que pasar por otra gran prueba. Al hacerle las evaluaciones para la cirugía del segundo seno, también le descubrieron cáncer y esta vez era invasivo, por lo que se tenía que actuar rápido.

“La segunda mastectomía fue el mismo día del famoso apagón de septiembre de 2016 (que dejó sin servicio al 100% de los clientes de la AEE). Así que me dieron de alta temprano. Afortunadamente los nódulos de ambas axilas estaban bien y ahí si se acabaron los planes de seguir con la lactancia, pero ya la nena tenía año y medio y seguimos con la leche de coco. Yo sigo combinando medicina natural con la tradicional, soy dos veces sobreviviente de cáncer de seno, pero pude lactar”, agrega triunfante Natasha, quien ahora vive en Miami y trabaja en Recursos Humanos para una compañía de aviación y dice sentirse afortunada por lograr su sueño de lactar a sus hijas.