“La mitad de mi vida la he dedicado al trabajo en alfabetización en salud y manejo de emergencias, por lo que he estado expuesta al problema de seguridad alimentaria en la isla, quizás la gente no lo observa tan de cerca, pero es una realidad en nuestro país. Esto es un problema que empeoró con el huracán María, que llegaba lo que hubiera y no necesariamente estaba adecuado para nuestra alimentación. Aquí exportamos el 85% de los alimentos y con las emergencias es peor. Después de María, vinieron los terremotos, luego COVID-19 y los índices de pobreza en Puerto Rico son altos. Aquí hay hambre”, explicó la escritora en referencia a la preocupación que la alertó para comenzar a escribir un libro infantil que aporte cambios en las nuevas generaciones para que puedan enfrentar futuras emergencias de salud pública.

“He visto como a mi hija le gusta sembrar, cultivar y lo hacemos como un ejercicio. He visto como ella le fue cogiendo amor. Al ver a Isabella haciéndolo y ver que le encanta y que es divertido. La tierra le ha dado a ella la experiencia del ‘grounding’, de ver crecer lo que sembramos. Los niños son los agentes de cambio de un hogar, de una comunidad, de una sociedad y ahí fue que dije no hablarle a un adulto de seguridad alimentaria si esto hay que fomentarlo desde pequeño. Con Isabella hay algunos alimentos que no llegan a la cocina porque se los come del mismo patio. Si yo hago eso que cuando voy a cocinar sacó todas las semillas, las secó, hago composta, vuelvo y siembro, hago reciclaje… todo el mundo lo puede hacer hasta en una esquinita en un apartamento. Además, el vínculo que hemos creado ella y yo es maravilloso, que mejor que otros padres y madres lo experimenten” mencionó la doctora en que no hay que tener extensiones de terrenos y fincas para comenzar a sembrar.