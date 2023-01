Con el fin de resaltar el trabajo de investigadores puertorriqueños en el campo del Alzheimer y demencia relacionadas, así como de estrechar lazos de colaboración entre investigadores en y fuera de Puerto Rico y aumentar la cantidad y calidad de investigaciones que salen de la isla y que están disponibles a la población latina, el Engaging Communities of Hispanics/Latinos in Aging Research (ECHAR) Network llevará a cabo, por primera vez en la isla, el Puerto Rico Alzheimer’s Disease Research Symposium el 17 y 18 de febrero en el Ponce Hilton and Casino bajo el lema “Building Bridges to Enhance Aging Brain Research”.

El evento está dirigido a investigadores de universidades, estudiantes de maestría o doctorado con intereses en la investigación relacionada a la enfermedad de Alzheimer, demencias y estudios del cerebro, profesionales de la conducta humana, enfermeros, consejeros profesionales, patólogos del habla, educadores en salud, trabajadores sociales, entre otros. El simposio, cuyos espacios están limitados, incluye desayunos, almuerzos y coffee breaks ambos días del evento. La inscripción es libre de costo, pero se requiere un registro a través de https://tinyurl.com/PRADRS En el enlace se detalla la agenda para ambos días.

“Creemos firmemente que Puerto Rico puede ser un puerto de transbordo para información, recursos y servicios a las personas con demencia, a todo el Caribe, Estados Unidos y Latinoamérica. Por eso, al final de este simposio, esperamos poder publicar un position paper que resuma los elementos principales del simposio y de los hallazgos de las varias sesiones de discusión con nuestros participantes. Esto con el fin establecer unas recomendaciones sobre la trascendencia pública de la investigación en Alzheimer en Puerto Rico”, expresó en un comunicado la doctora Mirna L. Arroyo-Miranda, DrPH, JD, epidemióloga e investigadora a nivel postdoctoral en envejecimiento desde un contexto cultural, de la Universidad de Houston, y coordinadora del simposio.

Se informó, además, que la actividad fue sometida para ser considerada para 13 créditos de educación continua para médicos, psicólogos, consejeros profesionales, enfermeros, patólogos del habla, educadores en salud y trabajadores sociales.

Para más información, los interesados pueden escribir a pradrdresearch@gmail.com

Sobre ECHAR Network

El “Engaging Communities of Hispanics/Latinos in Aging Research (ECHAR) Network” es una red de colaboradores en el campo de la investigación en Alzheimer y envejecimiento en universidades de Texas, Colorado y Nevada que tiene como objetivo principal incrementar la participación de hispanos en investigación de Alzheimer, disminuyendo la brecha entre la comunidad y la investigación científica mediante estrategias de alcance comunitario culturalmente relevantes para la población hispana. ECHAR está apoyado por un grant del National Institute of Health (NIH). Para más información sobre el trabajo de nuestra red, pueden visitar nuestra página, www.echarnetwork.com.