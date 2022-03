Con el propósito de impulsar iniciativas que beneficien a los pacientes, el Hospital Auxilio Mutuo se unió a Be The Match Puerto Rico para promover el reclutamiento de donantes de células madre en Puerto Rico, según indica la institución en un comunicado de prensa.

Según la información, de la mano del Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Hospital, esta colaboración espera aumentar el número de donantes de células madre de la sangre puertorriqueños en el registro, para así ayudar a salvar las vidas de los pacientes que están en necesidad de un donante no relacionado.

Para lograrlo, Auxilio Mutuo y Be The Match Puerto Rico estarán llevando a cabo un evento de reclutamiento desde este lunes, 28 de marzo, al viernes, 1ro de abril, en el área de recepción del hospital, para que personas entre las edades de 18 a 40 años que estén interesados en registrarse como donantes de célula madre, puedan hacerlo. El proceso de registro es sencillo, completamente gratuito, y la toma de muestra solo dura unos 10 segundos.

PUBLICIDAD

La idea es reclutar e identificar individuos que sean 100% compatibles con pacientes en necesidad de un trasplante de células madre del tipo alogénico. Inicialmente, el donante se busca dentro de los miembros de la familia del paciente. Sin embargo, la compatibilidad solo ocurre en el 20 al 30% de los casos. Es por esto por lo que el registro de Be The Match es de suma importancia para la comunidad médica y sus pacientes.

Si un donante es identificado para un caso, Be The Match incurre en todos los gastos para poder llevar a cabo la donación, que se puede realizar de dos maneras: por sangre periférica, un procedimiento no quirúrgico de extracción de sangre y por médula ósea, un procedimiento quirúrgico ambulatorio donde extraen médula ósea de la parte posterior del hueso pélvico.

“A través del registro de Be The Match Puerto Rico podemos dar una segunda oportunidad de vida a los pacientes que son atendidos en el Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular de nuestro Hospital Auxilio Mutuo. Conseguir un donante compatible en el registro es un gran reto, y al unirnos con Be The Match, podemos facilitar este proceso”, recalcó en el comunicado el licenciado Jorge L. Matta, director ejecutivo del Hospital Auxilio Mutuo.

“Es muy importante que más puertorriqueños se registren como donantes de células madre”, enfatizó por su parte el Dr. Alexis Cruz Chacón, hematólogo oncólogo y director del Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular del Hospital Auxilio Mutuo. “Para poder recibir un trasplante de médula ósea alogénico es necesario conseguir un donante compatible con el paciente. Actualmente, solo un 10% de los donantes que hay en el registro son de raza hispana, lo que dificulta este proceso a todo paciente puertorriqueño en necesidad de un donante que pueda salvar su vida”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el gerente del capítulo de Be The Match Puerto Rico, David Rivera, indicó que están muy esperanzados con esta alianza ya que la misma ayuda a nuestra causa. “Conseguir un donante de células madre es una encomienda bien gratificante pero difícil. Nuestra misión es ofrecer la cura a más pacientes”.

De hecho, señaló que el 70% de pacientes de cáncer de la sangre no consiguen un donante compatible dentro de su familia, y ahí es donde los esfuerzos de Be The Match ayudan a salvar vidas. “Los pacientes latinos (puertorriqueños incluidos) tienen un 48% de probabilidad de conseguir un donante en el registro y los pacientes afroamericanos (incluyendo caribeños) tienen solo un 29% de probabilidad. La disparidad y desigualdad de oportunidad de vida para nuestra comunidad latina y caribeña es marcada e inaceptable”.

Según la información, en el 2015 se creó el Programa de Trasplante de Médula Ósea en el Hospital Auxilio Mutuo para ofrecer tratamiento a pacientes que desarrollan ciertos tipos de cáncer y condiciones que afectan la médula ósea. Y un trasplante de médula ósea alogénico sustituye una médula ósea enferma con un tejido sano.

Cabe destacar que los trasplantes de médula ósea son procedimientos innovadores y complejos que exigen que la institución hospitalaria cuente con un nivel avanzado de facilidades y servicios especializados. El primer realizado en pacientes adultos en Puerto Rico fue el trasplante autólogo, mediante el cual se administran células madre que provienen de la médula ósea del mismo paciente.

Pero desde 2017 el Hospital Auxilio Mutuo realiza trasplantes del tipo alogénico, en el cual se le administran al paciente células madre de la médula ósea de un donante compatible. Este tipo de trasplante no se realizaba a pacientes adultos en los hospitales de Puerto Rico. Mientras que, desde el año 2018, se comenzó a realizar trasplante del tipo haploidéntico, procedimiento que utiliza como donante a un familiar que es parcialmente compatible, generalmente un 50% o más. Este procedimiento logró ofrecer aún más opciones a los pacientes de nuestra isla. Al presente, un total de 316 pacientes han sido trasplantados en nuestro programa, 251 autólogos y 65 alogénicos (este último incluye los casos haploidénticos).

PUBLICIDAD

Para personas con cánceres de la sangre que amenazan la vida, como la leucemia y el linfoma, u otras enfermedades, existe una cura. Según la información, Be The Match conecta a pacientes con su donante compatible para un trasplante de células madre de la sangre o de sangre de cordón umbilical que les salve la vida. Por eso, las personas pueden contribuir a la cura registrándose como miembros de Be The Match Registry, contribuyentes financieros o voluntarios.

Be The Match es operado por el National Marrow Donor Program (NMDP), una organización sin fines de lucro que conecta pacientes con donantes, educa a los profesionales de la salud y realiza investigaciones para que se puedan salvar más vidas. Para obtener más información sobre la cura, visite BeTheMatch.org o llame al 1 (800) MARROW-2