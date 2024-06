La principal causa de enfermedades transmitidas por alimentos es el no lavado de manos, la contaminación cruzada, que los alimentos no lleguen a la temperatura adecuada en la cocción, así como un almacenamiento a temperatura no adecuada. Así lo destaca la doctora en microbiología médica y epidemióloga, Fabiola Cruz López, quien resalta que, para evitar la contaminación biológica, la capacitación y educación es primordial para las personas que manipulan alimentos.