Para el doctor Jorge Martínez Trabal, creador de la “trombectomía venosa híbrida”, una técnica innovadora para tratar los coágulos sanguíneos y que se desarrolla en el Instituto Cardiovascular San Lucas en Ponce, la palabra “altruismo” ha sido determinante en su trayectoria. De hecho, esta tendencia de procurar el bien de las personas de manera desinteresada, fue lo que motivó al mayagüezano a forjar una carrera en el campo de la medicina.

Minutos antes de presentar su primer libro, “Puntos clave: la disrupción positiva al sistema de salud de Puerto Rico”, el galeno dijo que no todo el mundo está “emocionalmente” preparado para trabajar con personas en sufrimiento. Los doctores, enfermeros y otros profesionales de este sector, manifestó Martínez Trabal, deben servir con empatía mientras cumplen su función.

“Mantener a alguien en un estado de salud favorable, se debe hacer no tan solo de forma fisiológica, sino también de manera emocional. Así podrá lidiar con cualquier situación. Cada vez que una persona se enferma, los que sufren son muchos, no tan solo el paciente. Esto incluye al mismo médico y a las enfermeras. Son muchos los procesos, y esa parte de ayudar a personas en sufrimiento, realmente me llama mucho la atención”, expuso en entrevista con El Nuevo Día en el Museo de Arte de Puerto Rico, en Santurce.

Desde que comenzó su carrera, Martínez Trabal ha participado -directamente- en la educación médica a través de la dirección y creación de un programa de residencia para entrenar a los cirujanos del futuro. Según contó, han sido muchos los retos que se ha encontrado en el camino.

San Juan, PR. 7 de septiembre de 2023. Entrevista con el Dr. Jorge Martínez Trabal sobre el lanzamiento de su libro "Puntos Clave".

Problemas como los constantes cambios de gobierno y modelos erróneos de prestación de servicios, ligados a su espíritu filantrópico, sirvieron de impulso para que el director del Programa de Residencia de Cirugía General escribiera el proyecto literario que ya está disponible en el mercado. El libro, subrayó, supone otro aporte a la solución de los retos actuales que enfrenta el sistema de salud pública de la isla.

“Yo pienso que la gran mayoría de las personas que están constantemente hablando de los problemas que tiene la salud de Puerto Rico, uno, no están bien informados; segundo, no están metidos en el problema como estoy metido yo; y tercero, no me representan. Entonces, yo dije: ‘¿Cómo yo me convierto en parte de esta conversación donde yo estoy seguro que el 80% de los médicos de Puerto Rico se van a sentir más identificados conmigo que con muchas de las personas que están constantemente hablando de problema? Aunque son médicos, a veces son médicos administrativos o médicos que no tienen el día a día de la medicina en Puerto Rico como la sufrimos los que estamos en la calle, con las mangas enrolladas y batallando con todas estas cosas que la gente habla, pero que realmente no comprenden muy bien”, sostuvo.

“Puntos clave: la disrupción positiva al sistema de salud de Puerto Rico”, detalló el autor, propone una perspectiva única al abordar estos desafíos mediante la incorporación de la Filosofía Kintsugi, que se basa en la idea de la transformación a través de las adversidades. Martínez Trabal invita a los lectores a convertirse en disruptores positivos y abogar por una transformación intersectorial e interprofesional con un enfoque más integrador e innovador que permita enfrentar la actual crisis de salud pública.

“El libro está diseñado para ayudar a los lectores a entender cuáles son los problemas más importantes que tiene el sistema de salud de Puerto Rico. También cuáles son las palabras y el lenguaje que nosotros debemos utilizar cuando estamos discutiendo problemas de salud porque hay que ser consistentes y hay que hacerle el ‘approach’ a la situación de una manera organizada. Asimismo, hay muchos capítulos que son bien educativos para que la gente realmente entienda los distintos conceptos de lo que es la carrera médica”, enumeró el galeno.

Sobre los problemas que se deben atacar con mayor urgencia, el director resaltó el acceso al cuidado médico y la calidad de los servicios. Para estos, Martínez Trabal también tiene una solución.

“Nosotros tenemos múltiples centros de excelencia en Puerto Rico que participan en lo que es educación médica y dan un servicio de calidad. Lo más importante es entender que si tú puedes concentrar médicos de las mismas especialidades, y crear centros de excelencia, tú puedes tener gente que además de tener la mejor preparación, son individuos que pueden desarrollar programas de entrenamiento para aumentar el número de especialistas en el futuro”, argumentó.

Entusiasmado y confiado en que su libro haga la diferencia en el sistema de salud puertorriqueño, el doctor describió que los centros de excelencia tienen varias características: concentran a las personas mejor capacitadas, muchas de las patologías se manejan por protocolos y mayor cantidad de pacientes por médico. “Entonces, tú mejorar el acceso porque estas personas pueden ver más pacientes, proveyendo una mejor calidad y, de la misma manera, pueden entrenar personas para que en el futuro no haga falta gente de esa especialidad”, apuntó.

Finalmente, Martínez Trabal resaltó que todos los actores involucrados en el tema de salud deben trabajar en sinergía y omitir las barreras que les impiden avanzar hacia un sistema más sólido y eficiente. Solo así, dijo, se verá el cambio urgente que se necesita.

