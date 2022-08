“Créanme, nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si yo fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia”.

Esas fueron algunas de las impactantes declaraciones de la multicampeona del tenis, Serena Williams, quien pone en perspectiva esa disyuntiva de muchas mujeres. A través del artículo distribuido el pasado martes por la revista de moda Vogue y en su cuenta de Instagram, Williams visibilizó lo complejo que resulta combinar un embarazo con una carrera profesional como atleta de alto rendimiento.

“Llega un momento en la vida en el que tienen que decidir cambiar de rumbo. Es un momento duro cuando lo que haces te gusta mucho. Adoro el tenis. Pero ahora empezó la cuenta regresiva”, expresó Williams, quien está próxima a cumplir 41 años. “Tengo que enfocarme en ser mamá, en mis necesidades espirituales y en descubrir finalmente una Serena distinta, pero igualmente fenomenal. Voy a disfrutar mucho estas próximas semanas”, señaló la estadounidense, que ha ganado más torneos de Grand Slam que ningún otro jugador o jugadora de la era profesional.

Los cambios físicos y emocionales durante el embarazo son parte de ese nuevo rol y la responsabilidad que conlleva ser madre. Ciertamente, la gestación implica modificaciones más allá de las físicas, que son las más evidentes, sino también psicológicas y emocionales, y que a veces suelen ser desconocidas para la mujer gestante. Los cambios que se experimentan varían desde un aumento drástico en las hormonas, aumento de peso y cansancio, hasta cambios en el trabajo y las relaciones sociales e interpersonales, entre otros.

“Sabemos que el embarazo es una montaña rusa de emociones y aunque tengamos otros hijos, nunca se sabe cómo va a ser el embarazo del próximo, porque incluye muchos cambios hormonales, todo lo que es el embarazo y los cambios en la rutina. A esto, súmale que para ser un atleta de alto rendimiento son tantas las horas entrenando y el estar embarazada se llega a un punto en el que el cuerpo exige un tipo de descanso mayor, pues tú no rindes igual. El cuerpo está ocupado creando otro ser humano y muchas personas, aunque sí pues logran mantener unos niveles de competitividad, la realidad es que el eventualmente, pide un descanso en el aspecto físico y el aspecto emocional también”, explicó la psicóloga perinatal, la doctora Fermina Liza Román.

Esto, sin dejar de lado que muchas mujeres desde el primer trimestre se enfrentan a náuseas; intolerancia a ciertos alimentos y olores, cambios en la sensibilidad de sus pechos, deseo constante de orinar, alteración de los patrones de sueño, calambres y ardores, entre otras cosas.

Lo que siente mamá postparto

De acuerdo con la Clínica Mayo, los signos y síntomas de la melancolía posparto, que duran de unos pocos días a una o dos semanas después del nacimiento del bebé, -y no es sinónimo de depresión postparto- incluyen: cambios de humor, ansiedad, tristeza, irritabilidad, sentirse abrumada, llanto, concentración reducida, problemas de apetito y problemas para dormir.

“Hay muchos cambios a niveles físico sensoriales que se dan en el embarazo, que no son compatibles muchas veces con lo que puede ser un entrenamiento de alto rendimiento. Así que es un reto porque va a depender mucho de cómo la persona asume el embarazo y de cómo se ve ese proceso. Claro, que mantenerse activo en el embarazo siempre es recomendable, pero dentro de un nivel aceptable. Entonces aquí es donde viene la disputa que Serena tiene si quiere agrandar a su familia. Sabemos que, en su caso, el reloj biológico también juega un factor importante porque ya ella está por cumplir 41″, señaló.

Sigue siendo relevante el que numerosas atletas de élite levanten la voz para que las diferentes federaciones relacionadas con el deporte consideren la maternidad como parte de la vida de una atleta y que las reglamentaciones tengan ciertas consideraciones con las mismas. Un claro ejemplo de esto es la propia Williams, quien dio a luz a su primera hija Alexis Olympia en septiembre de 2017, y apenas meses después de conquistar su último Grand Slam, en Australia, ya con ocho semanas de gestación, se tuvo que mantener al margen de las pistas hasta marzo de 2018 debido al parto, los numerosos problemas de salud posteriores y estar al cuidado de su hija, lo que le hizo perder su puesto número uno en el “ranking” mundial.

Cabe destacar que hubo un cambio en las políticas a partir de 2019 al lograr que aquellas jugadoras que regresen de su baja por maternidad mantendrán su “ranking” putativo y su derecho de acceso a todos los torneos, y se congelarán sus derechos hasta su regreso, y no se penalizará su alejamiento de las pistas, como si la maternidad se tratara de una lesión.

La doctora Román trae a la atención otro de los retos que enfrentan las mujeres cuando quieren agrandar su familia y tienen una presión adicional cuando el reloj biológico juega en su contra.

“Para quienes deciden postergar la maternidad, saben que la pueden dilatar hasta cierto momento, otro reto diferente al que pueden enfrentar los hombres. Al ser la mujer quien carga con el embarazo, de eso viene acompañado el posparto con de toda la gama de emociones y de los cuidados que hay que tener para ese bebé. Así que, definitivamente es un reto, no es que es imposible, pero sí es muy retante”, expresó la especialista.

El famoso “mommy guilt”

Algo que resuena con todas, según aclara la doctora Román, es que no hay que ser una atleta de alto rendimiento para sentir el famoso “mommy guilt”. Se trata de la típica culpa que sienten las madres, si anteponen otras cosas sobre la maternidad o sobre los cuidados de sus hijos.

“Esto es bien común, especialmente en las mujeres profesionales trabajadoras, donde su tiempo está un poco limitado. Incluso, las mamás que se quedan en la casa al cuidado de los niños, se sienten con la culpa cuando se cogen unos días de vacaciones o se van un par de horas al centro comercial. De repente empiezan a sentir esa intranquilidad que le hace preguntarse cómo está el bebé, le dan deseos de llamar y les dan deseos de regresar. No se pueden relajar como quisieran. Esa culpa definitivamente está bien presente”, señaló.

Y es que, apunta que el ser femenina y el ser mujer es una construcción social de lo que se ha dicho que se supone que nosotras seamos. De igual modo, ser madre es una construcción social.

“Lo que se espera de las madres, de acuerdo a la ética del cuidado impulsado por la teórica y feminista Carol Gilligan, quien dice que la construcción social de la mujer es que es una cuidadora. Es lo que se espera de las mujeres es que sean cuidadoras, que siempre están pendientes del bienestar de los demás, incluso que lo sobrepongan, sobre los tuyos”, agregó.

4 cosas comunes que las mamás experimentan y que no tiene que ver con un desorden del periparto:

1. La necesidad de estar con el bebé: La mayoría de las mamás quieren estar con su bebé el máximo de tiempo posible. Le cuesta mucho trabajo regresar a sus labores, a su trabajo y a su rutina, porque precisamente se sienten mal de dejar a sus bebés porque son pequeñitos. Además de que el tiempo que se ofrece por maternidad es bien corto, a lo mucho tres meses, por lo que se quiere aprovechar al máximo.

2. La falta de concentración. El cerebro tiene unos cambios en el posparto, lo que le llaman el “mommy brain”, que es que en el cerebro de mamá hay unos cambios a nivel cognitivo, que le otorga a las mamás mucha falta de concentración.

"No se pueden , sabemos que existe una tristeza posparto que le cura. El 80% de las mujeres de momento se sienten tristes. Vamos a ver qué otros cambios haces si el cambio de la rutina, de la incluir un ser humano nuevo a tu vida que es completamente dependiente de ti también. Eso es algo verdad que es un reto para muchas personas, especialmente si no son flexibles emocionalmente, cognitivamente para aceptar los cambios. Y sea un reto.se desconcentran, se le olvidan las cosas, no tienen el cuidado de ciertos detalles y eso le crea muchos problemas cuando se reintegran al área laboral. Es algo que es bastante común, no es un diagnóstico ni nada, es que sencillamente es parte de la transición de volver otra vez", aseguró la psicóloga perinatal.

3. La tristeza: Existe una tristeza posparto que le ocurre al 80% de las mujeres. de momento se sienten tristes.

4. Los cambios en la rutina: En la nueva rutina se incluye un ser humano nuevo a su vida, que es completamente dependiente de mamá, lo que para muchas persons representa un reto, especialmente si no son flexibles emocionalmente y cognitivamente para aceptar los cambios.

Consejos

Para la doctora Román, el primer consejo que ofrece y le da mayor importancia es el de tener una flexibilidad cognitiva, lo que significa que tienes que saber que las cosas no te van a salir perfectas.

“Tenemos que dejar a un lado la perfección, tal vez esa mentalidad de mamá perfecta. Las personas, por ejemplo, que tienen profesiones que están orientadas a que las cosas sean herméticas, que sea ‘a’, ‘b’, ‘c’, que son muy planificadoras y calculadoras, tienen mayores problemas al adaptarse a la maternidad, porque esa etapa rompe con todos los planes. De repente tú tienes a tu bebé, tienes una agenda y esa agenda no sale porque tu bebé se levantó enfermo. De momento te tardas más en salir de tu casa porque la agenda se te atrasa”, indicó.

La psicóloga perinatal enfatiza en que hay qye estar conciente de las cosas van a cambiar y de que no hay maternidades perfectas. “Lo que habemos somos muchas mamás imperfectas haciendo lo mejor que podemos, para mí esa parte es bien importante que la reconozcan y que abracen este proceso, así con todas las cosas, con todo el caos que trae. La maternidad puede ser un poquito caótica, pero hay que deshacerse de las culpas. Yo creo que criar con culpa y criar sintiéndose mal porque estás trabajando es muy doloroso para las mamás”, subrayó.

Finalmente, exhorta a que como parte del aprendizaje de criar sin culpa, es saber que no tienes que sentirte culpable si te perdiste algo del bebé. “Es una de las cosas donde las mamás sienten la mayor parte de culpa, si se pierden las primeras palabras o los primeros pasos porque van a ver muchas primeras veces, van a haber muchos primeros episodios de todas y de muchos logros en la vida de tus hijos. Así que sentirse culpable y castigarse emocionalmente por eso no es la solución”, acotó.