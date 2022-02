Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

A veces creemos que comer cereal se refiere a los de las marcas famosas, lo cuales gozan de mucha azúcar o sal, pero en realidad el cereal, es un grupo perteneciente a la pirámide de alimentación, que todas las personas deberíamos de consumir. Los cereales son de los comestibles llamados, alimentos inteligentes, debido a las cantidad de nutrientes que contienen, no solo te ayudan a perder peso, sino que también mejoran la digestión e incluso, a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o algunos tipos de cáncer. Otro de los beneficios de los cereales es que, algunos, son alimentos con muy pocas cantidades de azúcares, sales y no tienen grasas o conservadores, es decir, no tienen muchos de los ingredientes que aumentan el riesgo de padecimientos como la hipertensión u obesidad.